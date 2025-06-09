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健檢正常…一年半後突然變「肺癌第四期」 醫生曝：1癌症難檢查出來

聯合新聞網／ 綜合報導
蘇一峰醫生分享案例，指出60歲老病友一年半前健檢沒事，如今已經肺癌第四期。圖／聯合報系資料照片
蘇一峰醫生分享案例，指出60歲老病友一年半前健檢沒事，如今已經肺癌第四期。圖／聯合報系資料照片

近十年來，肺癌患者有明顯增加的趨勢，且是國人癌症死亡最常見的一種，而肺癌又以「肺小細胞癌」的惡性最高。醫生蘇一峰表示，他遇到一位60歲病友有慢性阻塞性肺病（COPD），一年半以前電腦斷層報告正常，但經過一年半後突然長成「肺癌第四期」。

北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰臉書表示，他的一位60歲的老病友，一年半前曾做了低劑量胸部電腦斷層（LDCT），當時報告結果正常，沒有任何肺結節，但最近這位病友肺積水、喘氣，再安排一次電腦斷層掃描，結果變成「肺癌第四期，腫瘤10公分」，讓蘇一峰感嘆「才過一年半就長到肺癌第四期」。

而這位病友罹患的是肺癌中最惡性的肺小細胞癌，只要營養足夠，30天就會長大一倍，所以18個月（一年半）就長大了26萬2144倍（2的18次方），而患者身體有10x10x10=1000立方公分的肺癌，也就是在一年半以前，癌細胞只有0.004立方公分，醫學上目前沒有任何工具能發現這麼小的肺癌。

針對肺癌種類與發生位置，中國醫藥大學說明「小細胞癌」常發生在呼吸道中央處，生長快速、容易轉移、治癒率低，與抽菸相關，惡性程度最高，佔肺癌10%-15%；肺小細胞癌則佔肺癌的80%-90%，尤其肺腺癌是最常見的肺癌種類，不抽菸也可能得到，是女性最好發的肺癌類型。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

蘇一峰 肺癌

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