2個性別1個靈魂 「少年PI的奇幻漂流」來台出現少女PI

李安電影《少年PI的奇幻漂流》中，印度男星蘇瑞吉·沙瑪詮釋少年PI，和猛虎理查·帕克的相處令人動容。但如果換成是少女PI呢?女性和孟加拉虎的冒險故事是否更驚心動魄?改編自全球暢銷小說的舞台劇《少年PI的奇幻漂流》，7月首度於國家戲劇院演出，便出現少女PI的創意版本。

兩廳院表示，此一舞台版的少年PI，將改由一男一女交替詮釋，來自倫敦的卡席夫．高爾（Kashif Ghole），以及來自紐約、以女孩視角演出的桑雅．維努戈帕（Sonya Venugopal），兩人分別詮釋同一角色、踏上同一段旅程。

女性版PI的誕生其實是意外。編劇羅莉塔．查克拉芭蒂表示，原定演員因疫情缺席，臨時由女性演員替補上場，卻意外激盪出令人震撼的詮釋，成為作品的轉捩點。

羅莉塔指出，當PI成為女孩，故事因此展現出更多細膩與脆弱的層次。這樣的性別轉換，不只是劇場語言的創新，也讓角色與觀眾之間的連結更加深刻。「當一個女孩面對生死考驗，她或許不靠蠻力，而是靠智慧與意志生存下來。這樣的勇氣，毫不遜色。」 而無論PI是男孩還是女孩，選擇相信、選擇活下去的那一刻，就是最純粹的勇氣。

來自倫敦的卡席夫．高爾（Kashif Ghole），畢業於倫敦藝術教育學院（ArtsEd），舞台處女秀為蘇荷劇院 《棕色男孩游泳》（Brown Boys Swim），該劇巡演全英並獲《衛報》四星評價。除了劇場外，他也活躍於影視圈。曾在BBC影集《無聲的見證》（Silent Witness）中展現層次豐富演技、收放自如。

卡席夫．高爾擅長理性與情感交融的角色塑造。他所演繹的PI帶有堅定的內在信仰與沉穩張力。卡席夫．高爾將於7月17日（四）晚場、18日（五）晚場、19日（六）晚場、20日（日）午場、23日（三）晚場、25日（五）晚場、26日（六）晚場與27日（日）午場，共八場《少年PI的奇幻漂流》演出。

來自紐約的桑雅．維努戈帕（Sonya Venugopal），是百老匯原創版《少年PI的奇幻漂流》的演員之一。她擁有印度裔與義大利裔背景，畢業於波士頓音樂學院，並在美國表演藝術學院取得碩士學位。從五歲開始舞蹈訓練，後來轉向戲劇演出，從《安妮》一路到《近乎正常》、《亞特蘭提斯》等音樂劇皆有亮眼表現。擅長跨文化與多語言角色詮釋。

桑雅．維努戈帕將於7月19日（六）午場、20日（日）晚場、22日（二）晚場、24日（四）晚場與26日（六）午場，共五場演出《少年PI的奇幻漂流》。

●《少年PI的奇幻漂流》將於7月17日至27日在台北國家戲劇院演出。