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國光客運1841路線駕駛不足 6/11前減24班

中央社／ 台北9日電
1841松山機場到桃園機場路線，因駕駛人力不足，即日起到11日前減少24個班次，提醒旅客搭車時要留意最新資訊。。國光客運示意圖／翻攝照片（中央社）
1841松山機場到桃園機場路線，因駕駛人力不足，即日起到11日前減少24個班次，提醒旅客搭車時要留意最新資訊。。國光客運示意圖／翻攝照片（中央社）

國光客運公告，1841松山機場桃園機場路線，因駕駛人力不足，即日起到11日前減少24個班次，提醒旅客搭車時要留意最新資訊。

依據國光客運官網公告，取消的24個班次包含：9日松山機場端下午4時55分、晚間8時30分、晚間11時5分；桃園機場端下午3時15分、晚間7時、晚間9時45分。

10日松山機場端下午3時、下午3時25分、下午4時35分、晚間6時20分、晚間7時50分、晚間10時25分；桃園機場端下午1時30分、下午1時52分、下午3時、下午4時30分、晚間6時20分、晚間9時5分。

11日松山機場端下午4時35分、晚間7時50分、晚間10時25分；桃園機場端下午3時、下午6時20分、晚間9時5分。

國光客運指出，駕駛人力不足的原因包含駕駛離職，以及因應日前國光客運機場線發生車禍加強教育訓練等，因此調整班次。

桃園機場 松山機場 國光客運

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