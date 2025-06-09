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雙北大雷雨炸1小時 新北山區暴雨警戒區域出爐

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周三之前天氣穩定，以晴或多雲為主，午後受熱力作用影響，山區易有熱對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨。聯合報系資料照片
周三之前天氣穩定，以晴或多雲為主，午後受熱力作用影響，山區易有熱對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨。聯合報系資料照片

雙北雷雨開轟。中央氣象署下午15時12針對新北市、台北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

此外，氣象署針對新北市南勢溪(紅河谷至龜岩寶島區)、新北市石碇溪(石碇淡蘭吊橋)發布災防告警，持續時間至17時12分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

暴雨 大雷雨

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