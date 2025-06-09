雙北大雷雨炸1小時 新北山區暴雨警戒區域出爐

近十年來，肺癌患者有明顯增加的趨勢，且是國人癌症死亡最常見的一種，而肺癌又以「肺小細胞癌」的惡性最高。醫生蘇一峰表示，他遇到一位60歲病友有慢性阻塞性肺病（COPD），一年半以前電腦斷層報告正常，但經過一年半後突然長成「肺癌第四期」。

2025-06-09 15:47