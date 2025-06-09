快訊

逢大畢典性平生波...家長對峙開罵 男大生唱完KTV竟對女同學強吻、熊抱

影／洛杉磯市中心禁止集會！記者腿部中橡膠子彈 警瞄準開槍畫面曝

冬季低溫長雨水豐 國產蜂蜜產量品質俱佳

中央社／ 台北9日電
農業部農糧署觀察雨因冬季低溫期長，加上雨水豐沛，荔枝及龍眼開花時節花況佳，國產蜂蜜產量及品質皆優於往年。示意圖／ingimage
農業部農糧署觀察雨因冬季低溫期長，加上雨水豐沛，荔枝及龍眼開花時節花況佳，國產蜂蜜產量及品質皆優於往年。示意圖／ingimage

台灣今年是2012年以來最冷冬季（去年12月至今年2月）。農業部農糧署觀察雨因冬季低溫期長，加上雨水豐沛，荔枝及龍眼開花時節花況佳，國產蜂蜜產量及品質皆優於往年。

農糧署最近宣導民眾購買國產蜂蜜時，要認明產銷履歷標章，品質才有保證。

農糧署說，國產蜂蜜的蜜源主要來自龍眼蜜與荔枝蜜，今年龍眼與荔枝開花時節花況佳，主要是今年冬季低溫期較長，且冬季雨水豐沛，這也是龍眼及荔枝在進入春季能有良好花況的重要條件，所以今年國產蜂蜜產量及品質皆優於往年。

農糧署指出，今年鮮採龍眼蜜色澤呈現深琥珀色，具獨特的濃郁花香風味，目前正值國產荔枝蜜及龍眼蜜上市期間，民眾可多採購，選購時記得認明產銷履歷標章，新鮮又安全，品質有保證。

農糧署109年起推動蜂產類產銷履歷制度，每批蜂蜜皆需符合CNS國家標準，且無抗生素及農藥殘留，確保品質安全及可追溯性。農糧署統計，已累計100戶蜂農通過驗證，蜂箱數達3萬8205箱

農糧署說，消費者在購買蜂蜜前，只要掃描包裝上的產銷履歷QR Code，或至產銷履歷農產品資訊網（https: //taft.moa.gov.tw/mp-1.html），輸入履歷追溯碼，即可查詢蜂蜜的詳細生產紀錄，包括蜂群照護、移箱訪花、採蜜濃縮、加工分裝到流通銷售等全程透明化管理，讓消費者買得安心、吃得放心。

氣象署統計，今年冬季（去年12月至今年2月）平均氣溫攝氏17.84度，較氣候值18.68度，低0.84度，也是2012年以來最冷的冬天。同時，今年冬天在鋒面、南方雲系及華南雲系影響期間，造成全台灣大範圍降雨，中南部地區累積降雨很明顯。

農糧署 蜂蜜 產銷履歷

延伸閱讀

台中太平荔枝節啟動 邀民眾採果和手挖蜂蜜

影／台中食農派對展示蜂群 民眾瞪大眼看「她」下蛋

嘉義百年荔枝王不畏氣候變異逆勢結果 養活紀家三代...它還有首詩

豐原農會蜂蜜食農教育體驗活動 親子一起認識蜜蜂

相關新聞

雙北大雷雨炸1小時 新北山區暴雨警戒區域出爐

雙北雷雨開轟。中央氣象署下午15時12針對新北市、台北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊...

健檢正常…一年半後突然變「肺癌第四期」 醫生曝：1癌症難檢查出來

近十年來，肺癌患者有明顯增加的趨勢，且是國人癌症死亡最常見的一種，而肺癌又以「肺小細胞癌」的惡性最高。醫生蘇一峰表示，他遇到一位60歲病友有慢性阻塞性肺病（COPD），一年半以前電腦斷層報告正常，但經過一年半後突然長成「肺癌第四期」。

2個性別1個靈魂 「少年PI的奇幻漂流」來台出現少女PI

李安電影《少年PI的奇幻漂流》中，印度男星蘇瑞吉·沙瑪詮釋少年PI，和猛虎理查·帕克的相處令人動容。但如果換成是少女PI...

杜微出書談台鐵改革 太魯閣事故家屬：侮辱犧牲者

台鐵前董事長杜微日前出書並接受媒體專訪說因太魯閣及普悠瑪事件後讓他鐵了心要改革台鐵。太魯閣事故家屬卻認為杜微在兩次事故中...

雙北雨彈開炸！北市文山、大安、信義等5區對流旺盛

雙北雷雨開轟。中央氣象署下午15時12針對新北市、台北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分。北市災防辦提醒，目前...

國光客運1841路線駕駛不足 6/11前減24班

國光客運公告，1841松山機場到桃園機場路線，因駕駛人力不足，即日起到11日前減少24個班次，提醒旅客搭車時要留意最新資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。