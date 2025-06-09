剛出生女嬰罹罕見心疾 彰基緊急手術成功保命

1名女嬰出生後因呼吸急促、血氧偏低，從雲林轉到彰基醫院，院方查出女嬰患有罕見的「完全型大動脈轉位合併多重心臟結構異常」，醫院幫嬰兒施行大動脈轉位矯正手術救回性命。

彰基兒童醫院院長陳家玉今天接受媒體聯訪時說，1名雲林女嬰出生後才幾小時，就因呼吸急促、血氧偏低，雲林地區醫院懷疑嬰兒有先天性心臟病，於是轉診到彰化基督教醫院兒童醫院。

彰基兒童醫院兒童心臟科主任吳焜烺指出，醫院幫女嬰進行心臟超音波檢查，診斷出嬰兒罹患罕見的完全型大動脈轉位合併多重心臟結構異常。

他解釋，完全型大動脈轉位是第二常見的發紺型先天性心臟病，每1000名新生兒中約會有5至7例，而此病變會導致主動脈與肺動脈連接錯置，形成體循環與肺循環完全分離，全身無法獲得足夠含氧血流，嬰兒出生數小時內即可能出現缺氧、發紺等症狀。

吳焜烺指出，如果沒有即時幫女嬰進行手術，超過50%患者會在第1個月內死亡，90%患者會在第1年內死亡，醫院趕緊幫女嬰安排手術，不過因嬰兒體重只有3400公克，血管跟筆芯一樣細，手術每一步都需精準到位，幸好在外科、麻醉及護理團隊合作下，順利完成手術。

彰基兒童醫院兒童重症科主任李明聲則說，女嬰術後全身有12條管路，包括中心靜脈、胸管、氣管內管等，團隊透過呼吸器調整、用藥支持、營養補充，一步步幫忙恢復體力與器官功能，經過1個多月細心照護，女嬰終於體重增加、順利出院。