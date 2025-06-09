明年會漲健保費？ 邱泰源：有撥補不會

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「政府有撥補健保，加上基本工資提升，明年保費不會漲！」衛福部長邱泰源9日面對藍委廖偉翔詢問健保費是否調漲時如此回覆。但綠委鍾佳濱提醒，很多醫院需要負擔非健保支付的項目，例如預防保健與傳染病防治等工作，他呼籲衛福部要多編列公務預算支應相關政策，邱泰源承諾會研議修法。

健保高機率不漲

立法院衛環委員會9日審查《全民健康保險資料管理條例》草案，國民黨立委廖偉翔詢問衛福部長邱泰源，由於目前的高推估值，準備金低於1個月，明年健保費是否會調漲？邱泰源回應說，目前評估不會，因為有補充保費、行政院2百億撥補、基本工資調升與部分負擔挹注到健保。

「為何行政院政務委員陳時中會說待協商？」面對廖偉翔的質疑，邱泰源僅表示，陳時中考慮較多面向，衛福部是執行單位。廖偉翔建議，應該將許多非醫療以外的支出移出健保總額，包括癌症新藥基金從50億變成1百億，罕病基金20億、提升保險服務計畫5億等，邱泰源表示會儘量爭取。

增公務預算減負擔

民進黨立委鍾佳濱也說，地方衛生所要負責預防保健、宣導、預防注射與醫療行為，但許多醫院也會做，國健署、衛福部、疾管署與健保署都有經費，但從健保支出的比例與公務預算應該做出區分，不能讓醫院將預防保健與傳染病防治的錢都從健保出，否則醫院難以負擔。

鍾佳濱提醒，以前有特別預算支應新冠疫情的防治，如今面對季節性好發的流行病，應該以公務預算支持傳染病防治與預防保健的費用。邱泰源表示，會研議修改《健保法》規定，以拓增財源。

另外，他也提醒衛福部要調查近日中國民眾個資外洩，其中疑似包括台灣健保資料庫的事件。邱泰源承諾會請部內資訊處與數發部協助調查。

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