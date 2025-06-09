首席之聲啟航！ The One莊園音樂會燃起跨世代演奏之美

延續對古典音樂的熱情與創新，The One莊園音樂會「首席之聲」於迎來第3屆盛會，音樂會將於6至9月橫跨3個月，舉行6場精緻演出，以「協奏」為主題，激起跨世代、跨文化、跨樂器的音樂火花，呈現古典與跨界的藝術對話。

自2023年起，The One 特邀鋼琴家陳冠宇與NSO豎琴首席解瑄等首席陣容參演。去年更邀請來自法國、日本的首席演奏家，攜手台灣最具潛力的新銳音樂家，讓音樂舞台承先啟後，持續傳承與創新。

上周五在莊園古典氣息濃厚的建築中，薩克斯風演奏家沈子傑與程森杰攜手登台，伴隨著陽光灑進窗戶，兩位音樂家以極具默契的合作，展現了 Denis Betard「二重奏奏鳴曲」層次感，也與鋼琴家鄭仁萱合作演出。

演奏間歇，他們向觀眾分享曲目創作背後的故事，並聊起自己在法國學習音樂的點滴，讓在場聽眾更加理解音樂中的情感脈絡，激昂的旋律與節奏瞬間拉近了音樂家與觀眾的距離。

The One南園人文客棧指出，長期推動的Young Talents Project，旨在培育新一代音樂家，透過首席與新銳的交流，啟發未來古典樂壇的新篇章。音樂會設於莊園中，融入自然與建築美學，為聽眾帶來沉浸式的音樂體驗。演出形式豐富，讓來賓感受音樂之外的美好時光。也可探索山中園林，感受與天地對話之美。