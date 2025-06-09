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首席之聲啟航！ The One莊園音樂會燃起跨世代演奏之美

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
兩位音樂家以極具默契的合作，展現了 Denis Betard「二重奏奏鳴曲」層次感。記者郭政芬／攝影
兩位音樂家以極具默契的合作，展現了 Denis Betard「二重奏奏鳴曲」層次感。記者郭政芬／攝影

延續對古典音樂的熱情與創新，The One莊園音樂會「首席之聲」於迎來第3屆盛會，音樂會將於6至9月橫跨3個月，舉行6場精緻演出，以「協奏」為主題，激起跨世代、跨文化、跨樂器的音樂火花，呈現古典與跨界的藝術對話。

自2023年起，The One 特邀鋼琴家陳冠宇與NSO豎琴首席解瑄等首席陣容參演。去年更邀請來自法國、日本的首席演奏家，攜手台灣最具潛力的新銳音樂家，讓音樂舞台承先啟後，持續傳承與創新。

上周五在莊園古典氣息濃厚的建築中，薩克斯風演奏家沈子傑與程森杰攜手登台，伴隨著陽光灑進窗戶，兩位音樂家以極具默契的合作，展現了 Denis Betard「二重奏奏鳴曲」層次感，也與鋼琴家鄭仁萱合作演出。

演奏間歇，他們向觀眾分享曲目創作背後的故事，並聊起自己在法國學習音樂的點滴，讓在場聽眾更加理解音樂中的情感脈絡，激昂的旋律與節奏瞬間拉近了音樂家與觀眾的距離。

The One南園人文客棧指出，長期推動的Young Talents Project，旨在培育新一代音樂家，透過首席與新銳的交流，啟發未來古典樂壇的新篇章。音樂會設於莊園中，融入自然與建築美學，為聽眾帶來沉浸式的音樂體驗。演出形式豐富，讓來賓感受音樂之外的美好時光。也可探索山中園林，感受與天地對話之美。

接下來還有9月5日吉他與大提琴的跨界對話（古典吉他家蘇孟風、大提琴首席呂超倫）、9月6日NSO首席與天才少女師生同台（豎琴首席解瑄、 豎琴家杜珝寧）、9月7日音樂伴侶的靈魂交響（鋼琴家盧易之、女高音吉澤真紀），歡迎前來聆聽。

以「協奏」為主題，串聯跨世代、跨文化、跨樂器的音樂火花，呈現古典與現代交融的藝術對話。圖／The One南園人文客棧提供
以「協奏」為主題，串聯跨世代、跨文化、跨樂器的音樂火花，呈現古典與現代交融的藝術對話。圖／The One南園人文客棧提供
圖／The One南園人文客棧提供
圖／The One南園人文客棧提供
音樂家分享創作歷程與曲目故事的解說式音樂會，讓來賓感受音樂之外的美好時光。記者郭政芬／攝影
音樂家分享創作歷程與曲目故事的解說式音樂會，讓來賓感受音樂之外的美好時光。記者郭政芬／攝影

音樂會 鋼琴 法國

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