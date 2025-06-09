獨／為行政法人化鋪路 環境部政次葉俊宏將任環資會董座

環境部所屬的財團法人「環境資源研究發展基金會」將於6月11日進行董事長改選。據了解，雖然程序上須經由董事推選產出，不過新任董事長將由現任環境部政務次長葉俊宏出任，這也將成為環境部所轄基金會首次由現任官員擔任董事長的案例。

環資會前身為環保署於1993年6月捐助新台幣500萬元成立的「財團法人一般廢棄物回收清除處理基金會」，負責統籌一般廢棄物回收基金運用。該基金會後於1999年6月更名為「環境資源研究發展基金會」，轉型為提供技術服務的專業機構，並以成為國家級環境資源議題研究智庫為長期目標。過往該基金會歷任董事長多由學界人士擔任，以強化其學術與研究能量。

葉俊宏已於今年4月年滿65歲，雖然政務官職位無年齡限制，但依據「行政院遴聘派政府捐助之財團法人董事監察人作業辦法」，若初任董事年滿65歲，除非有特殊業務需要並報請行政院核准，否則不得擔任該職務。

根據「行政法人法」規定，行政法人之董事長及執行長初任年齡不得超過65歲，任期屆滿前年滿70歲者亦應更換。但如有特殊考量，經行政院核准者不在此限。換言之，退休公務員經核可後可轉任行政法人高階職務，延續其專業貢獻。

至於何謂行政法人？行政機關受限於公務人員任用法、公務人員俸給法等法令規定，不易網羅適當人才，而行政法人具有人事管理自主的特性；另在會計、財務與採購上適度鬆綁及賦予彈性，使公共事務執行更具效率。

目前環境部所轄4家財團法人機構，除環資會外，還包括「環境與發展基金會」、「環境權保障基金會」及「大嵙崁環境永續發展基金會」。據了解，此次人事布局，是為了配合環境部未來推動所屬財團法人「行政法人化」的政策做準備，屆時其董事長及執行長職務可能由環境部退休官員擔任，用人也較過去更有彈性，因此本次的人事安排也引發外界關注。

立委陳昭姿今年4月在立法院質詢時便質疑，時任環保署主任秘書葉俊宏與署長張子敬，共同包庇涉及性騷擾的環保署之狼李健育，並主張應對相關人員進行懲處。外界認為，即便行政院特准其出任董事，環境部仍應向社會說明葉俊宏是否涉及包庇李健育性騷擾案的相關責任與處理情形。