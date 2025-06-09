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夏季高溫熱中暑不只在戶外 醫提醒：騎樓也危機四伏

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東寶建醫院急診室近期收治30歲男性，他不是在戶外豔陽下長期曝曬，而是疑似在自家騎樓長時間停留，環境悶熱導致突然昏倒，醫師診斷為最嚴重的熱中暑。圖為示意圖。圖／寶建醫院提供
屏東寶建醫院急診室近期收治30歲男性，他不是在戶外豔陽下長期曝曬，而是疑似在自家騎樓長時間停留，環境悶熱導致突然昏倒，醫師診斷為最嚴重的熱中暑。圖為示意圖。圖／寶建醫院提供

氣溫持續攀升，屏東寶建醫院急診室近期收治一名年約30多歲男性，他不是在戶外豔陽下長期曝曬，而是疑似在自家騎樓長時間停留，環境悶熱導致突然昏倒，送到醫院時，體溫急劇飆升，全身乾燥無汗，醫師診斷為最嚴重的熱中暑

寶建醫院急診室主任陳建志說，常見熱傷害包括熱痙攣、熱衰竭與熱中暑。熱中暑的危害最大，若未能及時處置，致死率可高達30%。即使在有遮蔽的室內空間，只要環境悶熱不通風，加上長時間停留，都有可能引發嚴重的熱傷害。

陳建志點出五類高危險族群，需特別留意熱傷害，包括戶外勞動者、運動員、嬰幼兒、高齡長者及慢性病患。這些族群因體溫調節或排汗功能較弱，在面對高溫時更容易發生熱傷害。

陳建志提醒，南台灣夏季氣溫動輒攝氏35度以上，任何人都有可能成為熱傷害的受害者。他呼籲民眾平日謹記「保持涼爽、補充水分、提高警覺」這三大要訣，才能將風險降到最低。

氣溫 族群 中暑

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