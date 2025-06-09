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大客車與2車輛追撞 雪隧今中午「紫爆」大量車潮回堵
國5南向雪隧今中午起有大量車潮湧入，並出現「紫爆」情況，今天為平日非連假期間，卻出現車輛壅塞狀況。交通部高公局表示，中午發生1件車輛追撞事故導致車輛回堵，目前已排除狀況。
坪林行控中心主任藍如萍說明，今天中午12時09分國道國5南向21.3K，發生1大客車及2自小客車追撞事故，占用內外車道，導致後方車輛回堵狀況，狀況已在下午1時04分排除，但車流紓解需要時間。
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