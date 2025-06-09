台版CBAM明年啟動試申報 水泥、鋼鐵產品優先推動

針對台版碳邊境調整機制（CBAM）的進展，環境部今天表示，今年將研議試申報制度，並在明年完備法制作業以啟動試申報，目前規畫優先推動水泥業及鋼鐵業產品試申報，並持續觀察國際間碳邊境調整機制法制進度及實施情形滾動調整。

環境部政務次長施文真表示，為逐步推動台版CBAM，已規畫建立產品碳排放量試申報制度，並於今年4月召開專家諮詢會議，5月邀請水泥及鋼鐵產業進行產品碳排放量試申報研商會，從申報對象、申報產品、計算方式申報方式展開規畫工作，預計於今年底前完成制度規畫工作，2027年正式啟動產品碳排放量試申報制度。

施文真說，今年重點將著重在確認申報對象及應申報產品項、訂定產品碳排放量計算方式及預設值、訂定試申報程序與期程以及建置相關配套工具，目前規畫優先推動水泥業及鋼鐵業產品試申報，國內水泥及鋼鐵產業公會亦表示願意同步申報國內產品碳排放強度資訊，以協助建立進口產品試申報制度。

施文真也提到，CBAM制度的設計須綜合考量國際貿易及產業競爭力等多個因素，並涉及世界貿易組織（WTO）的相關規定。國際上推動75個實施碳定價制度國家，目前僅歐盟提出CBAM法案，英國提出CBAM草案，其他國家尚在研議中。

此外，俄羅斯對於歐盟CBAM違反WTO也提出申訴，環境部將持續觀察國際間碳邊境調整機制法制進度及實施情形，並與相關部會合作審慎評估推動台版CBAM相關法規，以維護我國產業與進口商公平競爭。

另針對中國大陸、越南、印度等低價鋼鐵及水泥的傾銷，施文真說明，傾銷是因為產能過剩，後以低於市價的價格來賣的行為，一般進口國最好的應對方式是透過課徵反傾銷稅來扣除傾銷差額，並展開傾銷調查，因此是否台版CBAM就能避免他國傾銷，其實並不會。