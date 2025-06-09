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急診醫師斷崖式流失 醫界更憂平均年齡升

中央社／ 台北9日電

急診醫師人才「入不敷出」 ，今年恐超過百人離職，面臨人力斷崖式流失警訊。有醫界人士指出，急診科醫師平均年齡層逐年上升，年輕人不願投入，恐怕才是更大隱憂。

振興醫院急診重症醫學部主任田知學昨天引用急診醫學會今年初進行的調查，預計5月離職約66人、考慮今年底離職超過50人，這份年初調查尚無後續產生離職意願者，推估今年急診離職潮恐不僅110多人，急診人才出走大於投入人數，呼籲正視醫療體系失血警訊。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁今天向媒體說明，近期急診專科醫師在醫院中的人數，大致維持在約1700人，與5年前相比略有增加；然而，值得注意的是，急診科醫師的平均年齡正逐漸上升，反映出年輕醫師投入急診專科訓練的人數明顯減少。

洪子仁進一步指出，這樣的趨勢，與近年來急診壅塞日益嚴重、醫院人力短缺、病床降載及急診病患長時間待床等問題息息相關。

他表示，這些因素讓急診科醫師承受極大的壓力與風險，也使得越來越多年輕醫師不願意將急診專科作為職涯的首選，這是比較大的隱憂。

離職 醫師 醫學會

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