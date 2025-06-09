杜微出書揭公司化秘辛 太魯閣事故家屬批：扭曲歷史侮辱犧牲者

台鐵公司前董事長杜微7日發表新書「台鐵之戀」回顧40年鐵道人生，並揭密公司化關鍵內部會議及「518密約」。「太魯閣的眼淚」今發出聲明表示，無法接受一位在2起重大事故中擔任主管的人出書邀功，自稱「主導台鐵公司化改革」，痛批這不僅是對歷史的扭曲，更是對犧牲者與改革者的踐踏與侮辱。

杜微今年3月20日退休，上周六（6月7日）舉行新書「台鐵之戀」發表會，書中揭露當年台鐵工會為抗議政府強推台鐵公司化草案，發動「五一不加班」行動，導致當日台鐵停駛，旅客被迫轉搭「類火車」的秘辛。書中透露，在台鐵與工會紅眼協商下，雙方在5月18日舉行秘密會議，並達成初步共識，樹立台鐵走向公司化的里程碑。

太魯閣事故家屬代表團體「太魯閣的眼淚」今發聲明表示，太魯閣的眼淚，還在流。49條人命的犧牲，不該被遺忘，更不能被某些人拿來當成個人包裝功勞、重塑歷史的工具。他們無法接受一位在2起重大事故中擔任主管、應負責任卻毫無作為的人，如今卻出書邀功，自稱「主導台鐵公司化改革」，這樣的行為，不只是對歷史的扭曲，更是對犧牲者與改革者的踐踏與侮辱。

「太魯閣的眼淚」指出，2018年10月21日普悠瑪號翻覆事故發生時，杜微擔任台鐵局副局長，督導行車保安委員會業務；2021年4月2日太魯閣號出軌事件發生時，杜微為副局長，督導運安處業務。這兩起事故釀成67條人命的悲劇，也正是台鐵體制與安全管理全面崩潰的結果。

「太魯閣的眼淚」表示，這2起重大事件發生時，杜微不只是知情者，更是組織中對行車安全與運輸監督應負責任的主管之一，但他在2起事故後從未公開說明或負責；當上董事長1年3個月後，卻選擇在台鐵改革最艱難時刻辭任董事長，轉身出書邀功，痛批這不是推動改革，而是逃避責任。

「太魯閣的眼淚」重申，台鐵公司化不是任何人主導，而是因為社會的痛與壓力，是因為普悠瑪事故與太魯閣事故的沉痛代價，讓國家機器不得不動起來。真正的推動過程，是由總統府、行政院、交通部、立法院與台鐵攜手協作，一步步通過「台鐵公司化設置條例」。

「太魯閣的眼淚」進一步指出，所謂的「0518紅眼會議」，真正召集與主導的是交通部次長與高層政策團隊，會議焦點在於員工權益、資產條文等議題的最後協調，與杜微主導無關，更非由其定案。

「太魯閣的眼淚」批評，杜微作為2起重大事故中督導安全的副局長，卻選擇以最安靜的方式面對罹難者家屬及體制失能的真相，以最喧嘩的方式回來重寫歷史，這不僅是對真相的踐踏，更是對制度改革的傷害，認為杜微不該用文字塗改集體努力的成果，更不該利用事故與死者留下的淚水，換取個人名聲。

「太魯閣的眼淚」強調，台鐵公司化的成果不容個人據為己有，改革的動力來自人民的怒吼，進程來自體制內無數人的堅持，不屬於任何一人，更不屬於選擇退場的人。