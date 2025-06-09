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粉專：首颱蝴蝶周四有機會生成 台中到屏東、宜花東降雨機率高

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
周三之前都是典型夏季天氣，高溫悶熱、午後有雷陣雨，周四起受熱帶系統外圍雲系影響，天氣不穩定。聯合報系資料照片
周三之前都是典型夏季天氣，高溫悶熱、午後有雷陣雨，周四起受熱帶系統外圍雲系影響，天氣不穩定。聯合報系資料照片

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，有關熱帶擾動92Ｗ發展動態，大低壓環流主中心已轉移至菲律賓以西的南海海域，在西南季風支援下持續整合中。若發展順利，最快周二(10日)將進一步增強為熱帶低壓，周四(12日)有機會成為今年首颱「蝴蝶」。

󠀠󠀠路徑趨勢方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前太平洋高氣壓勢力強盛，92Ｗ初期將朝中國廣東至海南島一帶前進。周四起隨著高壓東退減弱，92Ｗ進入中國華南後，再轉向東北。整體來說，直接侵襲台灣的機率「低」。

󠀠󠀠󠀠但「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，菲律賓東方的殘留雲系預計周四起接近台灣，配合92Ｗ外圍水氣靠近，周四至周六全台天氣將轉不穩定。其中台中到屏東、宜花東」迎風面降雨機率較高，請多加留意。但不過變數仍多，需持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 菲律賓

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