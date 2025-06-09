新冠疫情升溫清冠一號納公費？衛福部積極研議爭取經費

新冠疫情爆發，衛福部針對快篩試劑、抗病毒藥物積極備貨，民眾確診染疫後，如果到西醫就醫，將給予抗病毒藥物治療，但部分患者可能無法使用，或不適應抗病毒藥物治療，這時多可以採用清冠一號，但目前清冠一號未有公費給付。立委黃秀芳說，衛福部應將清冠一號納入公費給付，讓患者獲得妥善治療，衛福部長邱泰源表示，將會尋找經費加以研議。

立委黃秀芳今天於立法院社會福利及衛生環境委員會質詢表示，新冠疫情升溫，針對無法服用抗病毒藥物治療的患者，應給予公費清冠一號。邱泰源說，過去幾年，新冠疫情嚴峻時，當時有特別預算，可以針對所有防疫措施、作為，給予經費、物資等支援，目前將積極考量民眾的需要，並研議必要性及爭取預算。

黃秀芳說，部分民眾服用抗病毒藥物，可能會出現身體不適等副作用，而必須使用清冠一號，將該藥物列入公費有其必要性，且預算應該不會很多，因此，清冠一號應納入公費治療。邱泰源承諾，將積極研議。