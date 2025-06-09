9月擴大公費HPV疫苗接種國中男生也納入 增9萬人受益

過去，HPV疫苗被稱為「子宮頸癌疫苗」，多數人認為只跟女性有關。專家表示，HPV是子宮頸癌的主要危險因素，也與菜花或其他生殖器病變相關，包括多種男女外生殖器癌、頭頸癌等。施打HPV疫苗不分男女，及早接種有助於預防效果，包括降低青少年未來罹癌的風險。

台灣今年9月起，將擴大公費HPV疫苗接種，將國中男生納入接種對象，這項公衛政策創下東亞先例。國健署署長吳昭軍表示，我國自2018年起，推動國中女生公費接種HPV疫苗，至113年4月止，入學的女生完整接種2劑的涵蓋率逐年上升，已提前達到WHO消除子宮頸癌「90%的15歲女孩已接種過HPV疫苗」目標。

吳昭軍說下一個目標即推動「國中二年級男生公費接種HPV疫苗」，希望提高男女生的涵蓋率，以目前學生人數10萬、接種率約80至90%推估，首年有約8萬人受惠。他指出，加上女學生共有近18萬人受惠，擴大之後男生加女生所需公費疫苗經費共4.7億元，這筆費用來自菸捐。

台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長婁培人表示，HPV病毒感染途徑非常多，每個人終其一生約有80%的機率會感染HPV病毒。「感染不一定會生病、生病不一定會罹癌。」他強調，HPV主要藉由性行為傳染，但也有機會因皮膚、黏膜接觸而感染，而男性發生HPV相關頭頸癌比率遠高於女性，更應施打疫苗。

婁培人說，近年研究的「口咽帶有HPV陽性率報告」，調查2560名健康成年男女，資料分析顯示，男性2.1%、女性1.6%比率是陽性帶原者，平均為1.9%，換算下來，全台約有50萬人口咽帶有HPV病毒。他提醒，數字雖然可怕但不需太過驚慌，人體感染HPV病毒，有機會透過免疫系統自行清除。

婁培人表示，HPV病毒持續性感染，會導致細胞慢性發炎，長期下來可能使感染部位發生病變，增加罹癌機率。「目前沒有治療HPV病毒感染的藥物，但可透過疫苗預防。」