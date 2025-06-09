快訊

監視器全拍下！北部女酒店被帶出場 遭毆昏丟花蓮大海中溺斃

午後雷雨來了！17縣市大雨特報 恐一路下到晚上

台積電重返千元收1,005元 台股上漲129點收21,790點

聽新聞
0:00 / 0:00

9月擴大公費HPV疫苗接種國中男生也納入 增9萬人受益

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
9月起，將擴大公費HPV疫苗接種，將國中男生納入接種對象，這項公衛政策創下東亞先例。記者廖靜清／攝影
9月起，將擴大公費HPV疫苗接種，將國中男生納入接種對象，這項公衛政策創下東亞先例。記者廖靜清／攝影

過去，HPV疫苗被稱為「子宮頸癌疫苗」，多數人認為只跟女性有關。專家表示，HPV是子宮頸癌的主要危險因素，也與菜花或其他生殖器病變相關，包括多種男女外生殖器癌、頭頸癌等。施打HPV疫苗不分男女，及早接種有助於預防效果，包括降低青少年未來罹癌的風險。

台灣今年9月起，將擴大公費HPV疫苗接種，將國中男生納入接種對象，這項公衛政策創下東亞先例。國健署署長吳昭軍表示，我國自2018年起，推動國中女生公費接種HPV疫苗，至113年4月止，入學的女生完整接種2劑的涵蓋率逐年上升，已提前達到WHO消除子宮頸癌「90%的15歲女孩已接種過HPV疫苗」目標。

吳昭軍說下一個目標即推動「國中二年級男生公費接種HPV疫苗」，希望提高男女生的涵蓋率，以目前學生人數10萬、接種率約80至90%推估，首年有約8萬人受惠。他指出，加上女學生共有近18萬人受惠，擴大之後男生加女生所需公費疫苗經費共4.7億元，這筆費用來自菸捐。

台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長婁培人表示，HPV病毒感染途徑非常多，每個人終其一生約有80%的機率會感染HPV病毒。「感染不一定會生病、生病不一定會罹癌。」他強調，HPV主要藉由性行為傳染，但也有機會因皮膚、黏膜接觸而感染，而男性發生HPV相關頭頸癌比率遠高於女性，更應施打疫苗。

婁培人說，近年研究的「口咽帶有HPV陽性率報告」，調查2560名健康成年男女，資料分析顯示，男性2.1%、女性1.6%比率是陽性帶原者，平均為1.9%，換算下來，全台約有50萬人口咽帶有HPV病毒。他提醒，數字雖然可怕但不需太過驚慌，人體感染HPV病毒，有機會透過免疫系統自行清除。

婁培人表示，HPV病毒持續性感染，會導致細胞慢性發炎，長期下來可能使感染部位發生病變，增加罹癌機率。「目前沒有治療HPV病毒感染的藥物，但可透過疫苗預防。」

台大醫院內科部感染科主治醫師林冠吟表示，HPV病毒多數透過性行為傳播，男女接種疫苗可達成雙重保護。近年來，在HPV疫苗的保護下，子宮頸癌患已有下降趨勢，但男性也無法獨善其身，重視疫苗接種可減低HPV感染風險，而在未染病前施打疫苗、增加抗體，是最佳的預防手段。

專家呼籲，HPV不只是女生的事，其實男性感染率更高、傳染力更強。記者廖靜清／攝影
專家呼籲，HPV不只是女生的事，其實男性感染率更高、傳染力更強。記者廖靜清／攝影
近年頭頸癌發生率逐年攀升，男性施打疫苗受到關注。記者廖靜清／攝影
近年頭頸癌發生率逐年攀升，男性施打疫苗受到關注。記者廖靜清／攝影

病毒 疫苗 HPV

延伸閱讀

40歲試管嬰兒懷孕率不足2成 把握黃金生育期

加熱菸解禁倒數？ 國健署：尚在行政程序中

高溫炎熱 掌握「涼、補、心」預防熱傷害

居家血壓個管模式 早晚測量、定期回診改善最多

相關新聞

粉專：首颱蝴蝶周四有機會生成 台中到屏東、宜花東降雨機率高

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，有關熱帶擾動92Ｗ發展動態，大低壓環流主中心已轉移至菲律賓以西的南海海域，在西南...

熱帶擾動恐升級熱帶性低氣壓朝海南島移動 氣象署：周四至周末降雨增

首颱蝴蝶近期是否生成影響台灣？中央氣象署預報員葉致均上午指出，周三之前都是典型夏季天氣，高溫悶熱、午後有雷陣雨，周四起受...

杜微出書揭公司化秘辛 太魯閣事故家屬批：扭曲歷史侮辱犧牲者

台鐵公司前董事長杜微7日發表新書「台鐵之戀」回顧40年鐵道人生，並揭密公司化關鍵內部會議及「518密約」。「太魯閣的眼淚...

新冠疫情升溫清冠一號納公費？衛福部積極研議爭取經費

新冠疫情爆發，衛福部針對快篩試劑、抗病毒藥物積極備貨，民眾確診染疫後，如果到西醫就醫，將給予抗病毒藥物治療，但部分患者可...

TWICE、BLACKPINK高雄接連開唱 訂房搶手竟傳出14萬天價住房

高雄世運主場館今年10月將二度迎來韓團BLACKPINK，台灣藝人周子瑜所屬的韓團TWICE也宣布7月由韓國出發，11月...

獨／為行政法人化鋪路 環境部政次葉俊宏將任環資會董座

環境部所屬的財團法人「環境資源研究發展基金會」將於6月11日進行董事長改選。據了解，雖然程序上須經由董事推選產出，不過新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。