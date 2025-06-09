曾文生指中火無煤2034才可達成 中市環保局提出數據反駁

對於立法院通過2028年「中火無煤」。台電董事長曾文生今天說，從過去經驗來看，沒有可行性，台電在環評承諾是要2034年才行。

40台中市環保局今也舉出經濟部最新發布2024到2033全國電力供需規畫報告說，全國的火力發電（不含增加的綠電）包括除役及新設，今年起至2029年分別淨增1660 MW、1110 MW、 600 MW、5620 MW、 2880 MW。5年增加這麼多天然氣電廠，認為依新增發電量，2028中火無煤是可行的。老舊的中火燃煤機組，在不缺電的情況下，應該配套逐年加速減煤減汙。

民進黨籍立委何欣純表示，要求中火無煤是一貫目標，也是政府推動的政策方向，但要如何無煤化，是要務實可行、科學和專業，不是政治，也不是打口水戰，所以希望中火無煤化愈早愈好，燃氣機組要趕快上線，燃煤機組要趕快退場。至於2028可不可行，就讓科學和專業來說明，愈早無煤化是不變的政策目標，也是一致的要求。