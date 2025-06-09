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醫療環境惡化醫師人力短缺？嘉義長庚神內主任：簡訊只是談分流的重要

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義長庚醫院神經內科系主任黃彥筑沒想到原意談分流的這篇簡訊被誤為反映當今醫療人力不足。圖／翻攝臉書
嘉義長庚醫院神經內科系主任黃彥筑沒想到原意談分流的這篇簡訊被誤為反映當今醫療人力不足。圖／翻攝臉書

台灣醫療環境惡化，不僅護理人員流失，現在連醫師也紛紛離開職場了嗎？臉書社團「急診醫師碎碎念」貼文一段嘉義長庚醫院神經內科系主任黃彥筑訊息截圖「嘉長（嘉義長庚）身為雲嘉南最後後送中心，因各大醫院神內（神經內科醫師）崩盤，為保存本院重症人力，以下公告即日起實施。」，被外界視為反映出人力短缺。黃彥筑表示，誤解簡訊的原意，內容只是談及病患分流。

臉書社團引用醫師黃彥筑󠄆簡訊，列出許多無法收治病人的條件，包括「﻿﻿醫院若無神經科人力，無法收治腦中風者，請直接聯絡他院急診轉院，勿在此群組發文」。「非常抱歉，以上措施非嘉長獨善其身，而是重症醫療崩盤的下下之策，感佩還留在重症最前線的各位，也請帶回給各醫院高層和政府高層，正視腦中風醫療崩壞，善待願意留下的各位！」。

簡訊內容最後署名，為嘉義長庚醫院神經內科系主任黃彥筑。據了解，嘉義長庚是雲嘉南地區腦中風取栓患者的最後後送中心，推測可能是雲嘉南其他醫院的第一線神經內科醫師人力不足，甚至可能沒有值班醫師，無法處理一般的腦中風患者，於是將不適合取栓的腦中風病人也都送到嘉長。

一時之間，對於醫療人力問題再度引起各界討論，對此黃彥筑󠄆透過嘉長醫院公關表示，這篇簡訊的原意並不是在說目前的醫療環境或對於人力的評論，內容是希望如果有急性腦中風患者要轉過來的話，要先做一個初步評斷，避免送過來的病人反而排擠掉需要合適療程的病患，沒想到只是談論病患分流，卻引起外界的聯想。

醫師 腦中風 人力

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