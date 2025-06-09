醫療環境惡化醫師人力短缺？嘉義長庚神內主任：簡訊只是談分流的重要

台灣醫療環境惡化，不僅護理人員流失，現在連醫師也紛紛離開職場了嗎？臉書社團「急診醫師碎碎念」貼文一段嘉義長庚醫院神經內科系主任黃彥筑訊息截圖「嘉長（嘉義長庚）身為雲嘉南最後後送中心，因各大醫院神內（神經內科醫師）崩盤，為保存本院重症人力，以下公告即日起實施。」，被外界視為反映出人力短缺。黃彥筑表示，誤解簡訊的原意，內容只是談及病患分流。

臉書社團引用醫師黃彥筑󠄆簡訊，列出許多無法收治病人的條件，包括「﻿﻿醫院若無神經科人力，無法收治腦中風者，請直接聯絡他院急診轉院，勿在此群組發文」。「非常抱歉，以上措施非嘉長獨善其身，而是重症醫療崩盤的下下之策，感佩還留在重症最前線的各位，也請帶回給各醫院高層和政府高層，正視腦中風醫療崩壞，善待願意留下的各位！」。

簡訊內容最後署名，為嘉義長庚醫院神經內科系主任黃彥筑。據了解，嘉義長庚是雲嘉南地區腦中風取栓患者的最後後送中心，推測可能是雲嘉南其他醫院的第一線神經內科醫師人力不足，甚至可能沒有值班醫師，無法處理一般的腦中風患者，於是將不適合取栓的腦中風病人也都送到嘉長。

一時之間，對於醫療人力問題再度引起各界討論，對此黃彥筑󠄆透過嘉長醫院公關表示，這篇簡訊的原意並不是在說目前的醫療環境或對於人力的評論，內容是希望如果有急性腦中風患者要轉過來的話，要先做一個初步評斷，避免送過來的病人反而排擠掉需要合適療程的病患，沒想到只是談論病患分流，卻引起外界的聯想。