今鐵道節 陳世凱：交通部持續與台鐵攜手並進 讓民眾感受蛻變與進步

今天是6月9日鐵道節，交通部長陳世凱今在臉書發文表示，台鐵公司擁有逾1.7萬名員工，守護超過1000公里鐵路，面對天然災害時第一時間投入搶修作業，讓中斷鐵路迅速恢復通行，但也深知台鐵仍有精進空間，交通部會持續與台鐵攜手並進，讓民眾能感受到台鐵的蛻變與進步。

陳世凱表示，台鐵公司擁有1.7萬多位員工，守護超過1000公里的鐵路，陪伴台灣人走過人生各個階段，今天是6月9日鐵道節，向每一位守護旅程的無名英雄致敬。

陳世凱說，自他就任交通部長以來，第一個視察行程就是前往台鐵，這段期間，他多次深入各地了解營運狀況，見證台鐵員工面對天然災害時，總是在第一時間全力投入搶修作業，以高度的專業技能與使命感，讓中斷的鐵路迅速恢復通行。

陳世凱列舉過去交通部與台鐵通力合作完成的建設，包含北迴線小清水溪橋實現雙線雙向通車、中壢臨時車站與鳳鳴車站正式啟用、建立「花東3小時啟動輸運SOP」等成果；陳世凱表示，感謝台鐵員工的辛勞，這些亮眼表現的背後，都有著許多默默付出的無名英雄在支撐與努力。

陳世凱指出，公司化轉型後的台鐵，在旅運服務創新方面也展現出嶄新面貌，無論是他親自體驗過的海風號觀光列車，或是深受民眾喜愛的鐵路便當節活動，都充分展現台鐵在提升旅客服務品質與品牌經營策略上的用心與轉變。