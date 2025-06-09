大罷免不影響醫療技術創新 杜承哲要分享達文西手臂新技術

台中市發起罷免藍委的要角杜承哲，他本身也是澄清醫院中港院區胸腔外科主任，雖忙於罷免運動，但今也發表他運用達文西手臂，為兩位多根肋骨斷裂的連枷胸患者，成功完成鈦金屬骨板內固定手術，顯示罷免運動雖忙，但他工作仍可兼顧。杜承哲說，這是一項達文西手臂的創新手術，已著手論文撰寫，要把經驗分享出去、嘉惠患者。

醫院說，一位33歲因車禍造成右側肋骨第四、五、六、七節多處斷裂，屬連枷胸患者，過去這樣的肋骨斷裂患者多以從側胸劃開15至20公分傷口進行手術，即使是內視鏡微創手術，內視鏡難免出現不穩與視角的侷限。

杜承哲說，目前達文西手臂器械並未有針對連枷胸患者進行鈦金屬骨板固定特殊手術的專用器械，必須參考外國醫師相似的手術案例發表，也須設計全新的切口位置和適合的器械，手術極具開創性和挑戰性。

杜承哲說，達文西技術的發展潛力無窮，也可以應用在肋骨骨折手術，傳統手術需要大範圍的切開長達15至20公分傷口，如果能借助達文西系統，傷口可以縮小很多，減少肌肉組織破壞，降低術後疼痛和感染的併發症，也不會留下長長的開刀疤痕。