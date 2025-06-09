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93歲腦中風患者突送到醫院 研討會同步「實境觀摩」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
光田綜合醫院嚴寶勝副院長緊急急診處置93歲中風患者，與會專家同步觀摩實作流程。圖／光田綜合醫院提供
光田綜合醫院嚴寶勝副院長緊急急診處置93歲中風患者，與會專家同步觀摩實作流程。圖／光田綜合醫院提供

光田綜合醫院前天在向上院區舉辦「搶攻超急性期腦中風」國際研討會時，醫院剛好接獲一名93歲急性中風患者到院，情況緊急，由副院長嚴寶勝緊急處置，研討會與會者主動觀摩，實地參與取栓流程與院內判讀系統操作，對光田的應變流程與設備留下深刻印象。

光田綜合醫院在向上院區舉辦「搶攻超急性期腦中風」國際研討會，邀請西班牙、香港、新加坡等地權威專家，與國內神經內科、神經放射與介入治療領域學者，共同探討急性與超急性期腦中風的臨床處置策略，聚焦動脈取栓技術、藥物應用與治療時機的最新進展，近百位學者專家參加。

光田綜合醫院總院長王乃弘表示，中風救治講求的不只是速度，更是團隊的精準判斷與密切配合，醫療體系需建立在整體準確協作上，這次研討會正是聚焦臨床實務，回應現場急救流程、影像判讀與跨科合作的關鍵議題。

研討會進行時，院內剛好接獲一名93歲急性中風患者來診，情況緊急、需即刻介入處置，副館長嚴寶勝前往處理，與會者主動觀摩，實地參與取栓流程與院內判讀系統操作，對光田的應變流程與設備留下深刻印象，成為一場「實境轉播」式的專業演練。

影像醫學部暨醫療副院長嚴寶勝分享，治療時機不是絕對，而是來自精準判讀與團隊共識，他說即便是高風險個案，若有準確影像佐證、團隊支持與家屬理解，仍可爭取救命機會。關鍵不是時間點，而是「是否仍有希望。

嚴寶勝分享，一名來自台北、因合併多重病症及血小板過低而遭多家醫院婉拒的患者，經光田團隊以精準影像評估及綜合判斷，在發病將近24小時後決定介入治療，成功挽回患者健康。

腦中風 患者 團隊

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