吳聖宇揭首颱蝴蝶可能生成時間 周四到周末前往港澳、海南島要注意

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，從今天清晨的雲圖來看，季風低壓槽內主要環流中心應該已經如預期翻過呂宋島，來到呂宋島西側，未來隨著西南季風持續湧入，整個季風低壓在南海進一步鞏固加強趨勢也會愈明顯，有機會在明天(10日)到周四(12日)之間逐步發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風，發展速度不快，但仍有蠻高機會在侵襲廣東、海南之前達到輕度颱風等級。

吳聖宇指出，隨著低壓往南海，改變台灣附近的風向，由原本的西南到偏南風，悄悄轉變成偏南到東南風，顯示太平洋高壓邊緣稍微往西擴展，昨天(08日)台灣上空的午後熱對流開始變得不明顯，中南部也不再有夜晚清晨的海陸風降雨，都顯示風向改變、高壓略有增強的情況。

吳聖宇指出，未來南海的季風低壓形成熱帶低壓或颱風後應該就是要往廣東西部到海南島一帶接近，周四到周六(12-14日)如要前往港澳或海南島、廣東西部沿岸各城市，要特別注意颱風影響情況。

對台灣來說就變成是外圍環流的影響，吳聖宇說，今天到周三仍是午後局部雷雨天氣，周四開始到周末期間(14-15日)外圍環流水氣移入，尤其是13-15日之間，高壓外圍偏南風跟颱風外圍的西南風強風軸都在台灣附近，要留意中部以南地區以及花蓮、台東一帶局部恐有較大雨勢，看起來颱風沒有直接威脅，但是後半周降雨依然有機會帶來較大影響，需特別注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。