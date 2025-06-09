亞大醫醫師涉性騷擾案成立 中市府：若違背醫學倫理將移付懲戒

台中亞洲大學附屬醫院婦科主任陳泰昌被女患者指控，以看診名義多次對她襲胸、摸腿。台中市府調查後，今年2月認定性騷擾成立。衛生局今表示，若經調查有利用執行業務機會違背醫學倫理情事屬實，將依醫師法第25條第4款規定，將該名醫師移付懲戒。

該名女患者今透過鏡周刊報導，質疑為何至今仍看診？亞大醫院今回應說，該案日前經社會局裁決後，當事醫師本人也已依規定提出訴願，目前正由承辦單位受理中。院方靜候最終審議結果，若最後調查屬實，將依情節嚴重程度，召開人評會議討論懲處。

台中市政府社會局說，該案經台中市性騷擾防治審議會重行調查及訪談兩造當事人後，決議性騷擾事件成立。該名醫師已向市府提出訴願，將由訴願委員會審議。

衛生局指出，亞大附醫於接獲申訴後，已召開2次專案會議進行評核，並將針對跟診流程及醫療處置SOP進行檢討，以維護病患就醫安全。針對該名醫師涉及性騷擾事件，除依性騷擾防治法辦理外，市府將依法調查，若經調查有利用執行業務機會違背醫學倫理情事屬實，將依醫師法第25條第4款規定，將該名醫師移付懲戒。