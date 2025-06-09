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TWICE、BLACKPINK高雄接連開唱 訂房搶手竟傳出14萬天價住房
高雄世運主場館今年10月將二度迎來韓團BLACKPINK，台灣藝人周子瑜所屬的韓團TWICE也宣布7月由韓國出發，11月22日首次到高雄開唱，因適逢與伍佰演唱會同日登場，歌迷發現高雄訂房搶手，訂房網搜尋竟有五星級酒店出現14萬元的驚人房價。業者解釋，網友的搜尋條件是住宿兩晚、共三間行政家庭套房的價格，絕無哄抬房價。
高市觀光局預估，TWICE11月開唱，10月還有BLACKPINK，每場演唱會人數均上看4、5萬人，預估會為高雄帶來可觀演唱會經濟效益。
在TWICE公布演唱會行程後，網友想要搶訂卻發現，房價竟然都多達數萬起跳，其中萬豪酒店價格為14萬2110元，驚訝房價太誇張，羨慕住在高雄的人。
萬豪酒店說明，網友貼文的內容不夠詳盡完整，據查應為連續住宿兩晚、每晚三間行政家庭套房之價格，所以才會出現總價NT$14萬2110元之畫面，平均每間2萬3685元，未高於行政家庭套房定價5萬5440元，絕無哄抬房價。
承億酒店指出，11月22日TWICE恰巧與伍佰演唱會同日登場，訂房需求明顯上升，目前住房率持續快速攀升中；而另一韓國天團BLACKPINK預計10月18日至19日開唱，首日住房率已高達96.63%，幾近滿房，旅客要盡早規畫與預訂。
針對歌迷反應的房價問題，高市觀光局表示，近兩個月已加強稽查，本年度迄今已針對飯店旅館及民宿稽查151 家次，尚未發現違規哄抬房價情事，接下來會持續強化旅宿市場監督與管理；另外國際觀光飯店屬於交通部觀光署管理，一旦接獲民眾檢舉，立即轉知觀光署查處。
觀光局統計，2023年起累計稽查2468家次，裁罰390件。
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