荷爾蒙藥物三餐當一餐吃 更年期婦人險失明

53歲陳姓女子步入更年期，熱潮紅、盜汗等問題造成社交陰影，心急不按醫師指示，自行加量賀爾蒙藥物劑量，導致左眼內血管破裂出血，甚至出現2處血栓，視野缺損，有嚴重飛蚊症，視力急降至0.6，險些失明，案例罕見。

收治陳女的達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭醫師表示，女性45歲至55歲進入更年期，卵巢功能逐漸衰退，雌性素與黃體素減少，會出現月經不規律、熱潮紅、盜汗、頻尿、心悸、失眠、情緒低落、皮膚乾燥與骨質疏鬆等身心狀況。

陳姓女子去年7月因更年期症狀就醫，婦產科醫師開立口服雌性素與黃體素藥物。但因無法忍受潮紅現象頻繁發作，還掉髮、變胖、皮膚乾燥導致產生社交焦慮，心急自行提高藥物劑量至3至4倍，不料今年1月突感覺左眼有大片飛蚊飄浮就醫左眼視神經盤上方有0.25公分的血塊，部分視網膜血管滲漏，玻璃體內發炎與出血，部分血塊已纖維化，視力僅剩0.6，嚴重干擾視線與生活。

醫師更發現，她的視網膜與視神經血管已有血栓與結痂情形，血塊緊黏視神經盤與黃斑部旁視網膜血管，若貿然手術，恐造成視網膜剝離或視神經撕脫，導致全盲，因此先做眼內注射，控制出血與飛蚊症情，但她的視神經血栓已結疤，研判預後仍不樂觀。

陳女友人表示，陳女因眼睛視野缺損，騎車常摔倒，事後發現，竟是自己加量服藥導致，也悔不當初。

洪啟庭說，雌性素與黃體素接受體遍布全身，包括女性生殖器，泌尿道、乳房、皮膚、腦部、甚至眼睛結膜、視網膜、脈絡膜、視神經與周邊組織都有，因此接受體集中的部位若過量服用雌性素等藥，容易產生出血或血栓。

而雌性素能促進血管擴張、誘發出血，同時也會增加多種凝血因子形成血栓；黃體素有時增加纖維溶解功能，有時又促進凝血，兩者大量服用，都可能同時引發出血與血栓併發症。