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荷爾蒙藥物三餐當一餐吃 更年期婦人險失明

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭收治一名因更年期加量服用荷爾蒙藥物，導致眼睛血栓出血的病例，提醒民眾別亂吃藥。記者王昭月／攝影
達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭收治一名因更年期加量服用荷爾蒙藥物，導致眼睛血栓出血的病例，提醒民眾別亂吃藥。記者王昭月／攝影

53歲陳姓女子步入更年期，熱潮紅、盜汗等問題造成社交陰影，心急不按醫師指示，自行加量賀爾蒙藥物劑量，導致左眼內血管破裂出血，甚至出現2處血栓，視野缺損，有嚴重飛蚊症，視力急降至0.6，險些失明，案例罕見。

收治陳女的達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭醫師表示，女性45歲至55歲進入更年期，卵巢功能逐漸衰退，雌性素與黃體素減少，會出現月經不規律、熱潮紅、盜汗、頻尿、心悸、失眠、情緒低落、皮膚乾燥與骨質疏鬆等身心狀況。

陳姓女子去年7月因更年期症狀就醫，婦產科醫師開立口服雌性素與黃體素藥物。但因無法忍受潮紅現象頻繁發作，還掉髮、變胖、皮膚乾燥導致產生社交焦慮，心急自行提高藥物劑量至3至4倍，不料今年1月突感覺左眼有大片飛蚊飄浮就醫左眼視神經盤上方有0.25公分的血塊，部分視網膜血管滲漏，玻璃體內發炎與出血，部分血塊已纖維化，視力僅剩0.6，嚴重干擾視線與生活。

醫師更發現，她的視網膜與視神經血管已有血栓與結痂情形，血塊緊黏視神經盤與黃斑部旁視網膜血管，若貿然手術，恐造成視網膜剝離或視神經撕脫，導致全盲，因此先做眼內注射，控制出血與飛蚊症情，但她的視神經血栓已結疤，研判預後仍不樂觀。

陳女友人表示，陳女因眼睛視野缺損，騎車常摔倒，事後發現，竟是自己加量服藥導致，也悔不當初。

洪啟庭說，雌性素與黃體素接受體遍布全身，包括女性生殖器，泌尿道、乳房、皮膚、腦部、甚至眼睛結膜、視網膜、脈絡膜、視神經與周邊組織都有，因此接受體集中的部位若過量服用雌性素等藥，容易產生出血或血栓。

而雌性素能促進血管擴張、誘發出血，同時也會增加多種凝血因子形成血栓；黃體素有時增加纖維溶解功能，有時又促進凝血，兩者大量服用，都可能同時引發出血與血栓併發症。

洪啟庭提醒，更年期採用荷爾蒙療法，患者務必遵照專業醫師指示，切勿擅自增減劑量或停藥，以免發生不可逆的身體損害。

達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭收治一名因更年期加量服用荷爾蒙藥物，導致眼睛血栓出血的病例，提醒民眾別亂吃藥。記者王昭月／攝影
達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭收治一名因更年期加量服用荷爾蒙藥物，導致眼睛血栓出血的病例，提醒民眾別亂吃藥。記者王昭月／攝影
達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭收治一名因更年期加量服用荷爾蒙藥物，導致眼睛血栓出血的病例，提醒民眾別亂吃藥。記者王昭月／攝影
達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭收治一名因更年期加量服用荷爾蒙藥物，導致眼睛血栓出血的病例，提醒民眾別亂吃藥。記者王昭月／攝影

醫師 視網膜 血栓

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