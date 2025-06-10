2025台北國際食品系列展登場！精準食代 x綠色智慧 引領食代新趨勢

亞洲指標性的食品盛會「2025台北國際食品系列展」即將於6月25日至28日在南港展覽館1、2館熱鬧登場，集結來自全球32國、超過1,650家企業、4,500個攤位。「台北國際食品展（FOOD TAIPEI）」、「台北國際食品加工機械展（FOODTECH TAIPEI）」、「臺灣國際生技製藥設備展（BIO/PHARMATECH TAIWAN）」、「台北國際包裝工業展（TAIPEI PACK）」及「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展（TAIWAN HORECA）」五大展覽同期展出，是食品、餐飲、包裝相關業者，生技製藥研發團隊與關注食品製造趨勢的朋友不容錯過的大型展覽。

今年展覽以「精準營養」與「綠色智慧」為主題，不僅有最新的植物肉、替代蛋白與個人化營養配方，還能看到結合AI、大數據、智慧製造的食品創新成果。參展商更帶來淨零碳排、環境友善包裝等綠色技術，帶領飲食生活及供應鏈，實踐更永續、更環保的願景。

圖／貿協 提供

亮點一：植物肉、智慧農場搶先看！未來食品區超吸睛

現場特別設置「未來食品區」，網羅如「輕鬆肉」、「LYPID」等廠商研發的植物肉、植物基發酵產品，還有智慧水耕農場設備、健康補給新配方。從減碳生活到個人化營養，展現食品科技如何走進你我生活。

亮點二：國際特色食品齊聚 造訪南港2館4樓如同環遊世界

來自歐亞非等32國的特色食品今年同步亮相，包括日本百年老牌可樂糖漿、西班牙有機橄欖油、捷克有機白酒、巴拉圭蘭姆酒、加拿大蘭花蚌等。今年外商參展規模成長60%，逛展如同走一趟國際美食之旅。

亮點三：南港展覽館三樓首開展區 展現現代食品新風貌

本屆展會首度啟用南港展覽1、2館三樓，新增展區涵蓋冷凍與常溫包裝的即食食品及來自各地的特色美食品牌。從結合AIoT智慧科技製作的台灣傳統料理，到強調永續理念的高端養生食材，全面展現食品產業在技術創新與產品多樣性上的豐富面貌。

亮點四：「綠色願景獎」首登場 ESG實踐有看頭

今年展覽首度與英國標準協會（BSI）合作推動「綠色願景獎」，表彰在節能、永續供應鏈與社會責任上表現傑出的企業，共有18家廠商獲獎。相關業者可現場了解他們的綠色創新行動，一窺ESG怎麼落實在食品供應鏈。

亮點五：產業論壇+採購媒合 餐飲業者掌握趨勢不缺席

6月26日將舉行「食品創新趨勢論壇」，邀請德、日專家分享未來食品科技與市場洞察，還有採購媒合會、專業導覽與交流活動，適合業界人士掌握商機。

圖／貿協 提供

2025年台北國際食品系列展（Food Taipei Mega Shows）已開放食品相關業者線上免費登記參觀，完成登錄後憑預先登記確認函及本人名片2張現場審核換證。一般民眾可於6月28日購票參觀，全票每張新臺幣300元。更多展覽資訊及完整參觀規定，請至展覽官網查詢。

參觀規定： https://reurl.cc/2K9RLa

登記參觀： https://reurl.cc/M3QK8n

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