逾9成非法露營場就地合法難 觀光署修法放寬「無痕露營」

交通部觀光署近年積極輔導非法露營場走向合法化，但因限制範圍腹地過小等因素難以達標，截至今年6月2日，全國不合法露營場仍高達1706處、合法露營場僅161處。觀光署修正「露營場管理要點」，營區設施從原先僅能占露營場總面積的十分之一，放寬成剩餘空間可做「無痕露營」。

觀光署表示，2022年7月20日公布「露營場管理要點」，並分別在2024年3月1日、2024年7月1日修正，本次修正是為明確定義從事露營活動搭設的帳篷，與以固定鋪面等作為放置帳篷使用的營位設施差異，因此才修正本要點第二點營位設施定義，目前修正內容已公告發布。

其中，針對露營設施定義，原先是指從事露營活動所需的管理室、營位及管理設施，修正後的條文將「活動」二字刪除，目前營位設施定義為，露營場內經申請供露營所設置的帳篷營位、停放領有牌照的露營車，及供裝載露營用具附掛拖車的區域或臨時性建築物等。

觀光署景區發展組組長林秀霞說明，原先規定，非都土地容許使用農牧及林業用地1公頃以內可申設露營場，而這1公頃內的十分之一可做露營使用，換算下來可露營活動的面積僅200坪，等於只能搭設約14個帳篷，對業者來說不符合經濟規模效益，因此申請合法化意願低。

根據觀光署統計，截至今年6月2日止，全國不合法露營場高達1706處，而合法露營場僅161處；申請合法化進度部分，第一階段全國共有784家申請，273家通過第一階段許可，最後僅39家通過第二階段登記。

其中，苗栗縣違法露營場最多，數量高達417家，南投縣次之有404家，新竹縣有265家排名第三，另外，台中市違法露營場也有96家、高雄市88家、嘉義縣82家、宜蘭縣76家、台東縣51家、新北市44家。

林秀霞表示，為鼓勵非法露營場合法化，才修正本要點第二點營位設施定義，修法後，原先僅十分之一面積可做露營使用，放寬成剩餘的十分之九面積，也就是1公頃內面積都能做露營活動。

但林秀霞強調，仍須維持十分之一面積為可做固定營位、露營車等營位設施，剩餘空間則可做「無痕露營」，也就是帳棚下方不可有木棧板或鋪碎石，民眾搭完帳篷、露營完隔天就拔釘，不開挖整地、不影響原先的地形地貌及農林牧地使用。

此外，林秀霞也提及，露營車不屬於無痕露營，不管是業者提供或民眾自行開露營車去露營場停放，都須算在十分之一固定營位範圍內；另民眾雖可將自用的露營車停放在一般停車場，但不可從事露營活動。