熱帶擾動恐升級熱帶性低氣壓朝海南島移動 氣象署：周四至周末降雨增

首颱蝴蝶近期是否生成影響台灣？中央氣象署預報員葉致均上午指出，周三之前都是典型夏季天氣，高溫悶熱、午後有雷陣雨，周四起受熱帶系統外圍雲系影響，天氣不穩定。

葉致均指出，在菲律賓東方海面和南海一帶都有熱帶擾動生成，海溫條件相當不錯，適合熱帶擾動發展，但菲律賓東方海面這個低壓系統，垂直風切條件不太好，發展有限，大概就是一個普通的低壓，之後逐漸北上；南海這個熱帶系統則有進一步發展趨勢，可能發展成熱帶性低氣壓，是否進一步形成颱風，仍需觀察。

葉致均指出，但未來一周太平洋高壓勢力偏強，預估熱帶系統會沿著太平洋高壓邊緣向西並朝海南島方向移動，對台灣沒有直接影響，但周四起外圍雲系會影響台灣。

至於本周降雨趨勢，葉致均指出，今天多雲到晴，午後有雷陣雨。周二、周三迎風面的東半部降雨增，南部及各山區午後下雨，周三中部午後有雷雨。周四到周六受熱帶性低氣壓外圍雲系影響，加上周五轉吹偏南風，中、南台灣降雨明顯，有陣雨、雷雨，北台灣午後雷雨。