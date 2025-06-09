立委質疑羅一鈞教用過期快篩 食藥署長：目前快篩都合格

新冠疫情爆發，快篩試劑一度短缺，許多民眾跑了很多家藥局，仍買不到快篩，當時許多人詢問，過期快篩還能不能用？當時，衛福部疾管署副署長羅一鈞曾表示，如果快篩試劑已經過期，但在半年至一年內，其可信度可以參考。立委陳昭姿今表示，食藥署難道不該糾正這個不合乎醫藥安全法規的發言嗎？衛福部食藥署長姜至剛回應「同意、同意委員」。

羅一鈞日前在例行疫情記者會回應媒體提問表示，國內對於快篩效期的界定、把關較為嚴格，一般屆效日期為生產後一年半到兩年，但美國等其他國家則已展延效期至二到三年。因此，用過期快篩篩出陽性，仍具一定參考價值，可如篩出陰性，就須進一步評估，因保存不當容易出現偽陰性。

立委陳昭姿今天於立法院社會福利及衛生環境委員會質詢時，請食藥署長姜至剛上台，連續追問他支持還是不支持羅一鈞的說法？她說，就算美國展延快篩效期，也要經過確認，有個審查過程，不是隨便說過期了可以繼續使用。質疑食藥署不用出來糾正這種不合乎醫藥安全法規的發言嗎？不用補充說明嗎？缺快篩就該承認。

姜至剛說，羅一鈞在發言時也很認真說過，官方很難告訴大家用過期快篩，這裡的官方就是指食藥署，因為醫療器材有使用期限，要特別說明的是，確效時間都由科學訂下來，而目前一周快篩產量已有159萬劑，現在都補滿了，市面上的快篩都是合格的。