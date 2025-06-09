子宮肌腺經痛伴腰酸背痛中醫提醒腎水腫 中藥調理恢復正常
子宮肌腺症常造成經痛，如果經痛伴隨腰酸背痛，患者應提高警覺，一名婦人小便改變，頻尿、夜尿、尿痛、解尿困難甚至尿不出來，天寶中醫診所院長林襄穎醫師最近收治一名患者，經中藥調理，患者症狀獲得明顯改善，恢復正常。
林襄穎醫師表示，46歲女患者，患有子宮肌腺症多年，經痛愈來愈嚴重，經痛而且伴隨腰酸背痛，出現解尿困難必須用力解尿、頻尿等等症狀，直到最後完全尿不出來，膀胱脹痛，只好掛急診使用導尿管導尿，她才知道事態嚴重。
陳女因為子宮肌腺症造成子宮腫大，進而沾粘壓迫輸尿管，尿液無法下達膀胱，反而往上逆流回腎臟，最後腎臟水腫所以才會腰酸背痛甚至尿不出來。婦產科為陳女安排手術，情況果然好了一年，一年後症狀再發，經痛和腰酸背痛，她怕又像上次那樣必須急診導尿，於是求助中醫治療。
診察後發現，陳女屬於中醫「氣滯血瘀」體質，採用「行氣化瘀」中藥，包括木香、烏藥、川楝子、香附、川芎、赤芍、牡丹皮等，果然經痛與腰酸背痛明顯減輕，情況改善，小便順暢，心情也跟著開朗，超音波顯示她的子宮不再繼續變大，腎臟也無水腫，中藥改善子宮肌腺症確有幫助。
林襄穎醫師呼籲女性患者，腰酸背痛不見得只是單純月經症候群，尤其子宮肌腺症若經痛伴隨腰酸背痛，甚至排尿困難，要快檢查治療，急性期可由婦產科處理，慢性期有中醫採用「行氣化瘀」中藥治療，可改善經痛與腰酸背痛，更可避免泌尿系統受損。
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