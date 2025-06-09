亞大醫婦科主任爆性騷仍看診？ 醫院：醫師訴願中

台中亞洲大學附屬醫院婦科主任陳泰昌被女患者指控，以看診名義多次對她襲胸、摸腿。台中市府調查後，今年2月認定性騷擾成立。女患者透過鏡周刊報導，質疑為何至今仍看診？亞大醫院今回應說，該案日前經社會局裁決後，當事醫師本人也已依規定提出訴願，目前正由承辦單位受理中。院方靜候最終審議結果，若最後調查屬實，將依情節嚴重程度，召開人評會議討論懲處。

鏡周刊今報導，家住南投的1名女患者前年9月因為經血量減少，找台中市亞洲大學附屬醫院婦科主任陳泰昌看診，陳卻伸狼爪。女患者去年4月30日回診時，反映吃藥會頭痛，陳泰昌安撫她是正常現象，堅持要她繼續服藥，接著問：「皮膚會不會乾？」並要她脫下口罩，來回觸摸她的臉頰、手臂，甚至還從她的腳踝往上摸到大腿，讓Ａ小姐感到毛骨悚然。還詢問女患者：「做那件事夠不夠滋潤？需不需要潤滑？」女患者認為很唐突，陳解釋是要看可不可以調生理期。

女患者覺得不對勁，看診結束後便拿著驗血報告，到另外二家醫院求診。另兩位醫師都說驗血報告沒問題，經血量減少是子宮受寒，吃補品就可以改善，陳泰昌卻開抑制荷爾蒙的藥物給她。雖曾向醫院反映，醫院卻不管。過程中，醫院曾回函女患者說，因該案「已由司法機關受理，有關案情，本院尊重調查機關，不宜再介入個案」。

亞大醫院今回應說，院方十分重視民眾投訴案件，去年5月9日當天接獲來電申訴，當下即安排人事室女性員工聯繫，並給予關切了解過程，同年5月20日也主動去電關懷並了解處理進度，同時5月29再邀請當事人到院，經詳實紀錄後，全案全程均依規定辦理。同時，有關於當事人質疑醫院處置過程感受不佳乙事，本院將會持續加強內部同仁教育訓練及提升溝通技巧，避免類似誤解情事再次發生。