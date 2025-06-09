40歲男血壓爆高險中風 腎臟交感神經阻斷術助控壓減藥
新竹一名年約40歲的男性，因反覆頭痛、頭暈、胸悶、喘氣至醫院求診，經中國醫藥大學新竹附設醫院內科系副院長劉俊廷診斷，病人為頑固型高血壓，雖有服用藥物，血壓仍難控制。經醫病溝通後，患者接受「腎臟交感神經阻斷術」治療，順利減藥量，重獲新生。
醫師說，有些病人會因服用太多藥，害怕藥物副作用而自行停藥，但往往也會導致血壓飆升，這名病人也是，他還合併劇烈頭痛、噁心、幾近昏厥，險些引發中風危機。
劉俊廷說明，「腎臟交感神經阻斷術」，透過導管從鼠蹊部動脈進入，在全身麻醉下，利用高頻率電波熱能精準阻斷腎動脈外圍的交感神經，降低其活性，達到穩定血壓的效果。手術時間約1到2小時，術後隔天患者即可出院。
劉說，最新的長期追蹤報告顯示，RDN的手術至少可維持9到10年，降血壓效果因人而異，對門診血壓測量值，收縮壓平均降低約15到20 mmHg，舒張壓平均降低約7到10mmHg。
醫院表示，高血壓是長期血壓偏高的疾病，持續性的高血壓會對腦部、心臟、腎臟及血管造成嚴重損害，顯著增加中風、心臟病及洗腎的風險。除了藥物治療，良好的生活型態調整對於控制血壓至關重要，包括減重、規律運動、節制飲酒，增加蔬菜、水果及富含高鉀食物的攝取。若有血壓控制不佳的困擾，應積極尋求專業醫療評估與協助
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