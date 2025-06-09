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天氣風險：熱帶擾動92W發展中 周四到周末水氣多轉雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
周三之前天氣穩定，以晴或多雲為主，午後受熱力作用影響，山區易有熱對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨。聯合報系資料照片
周三之前天氣穩定，以晴或多雲為主，午後受熱力作用影響，山區易有熱對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨。聯合報系資料照片

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，周四至周末，南海將有熱帶系統發展趨勢，外圍水氣有機會隨偏南至西南風逐步北上至台灣附近，南部與東南部地區將轉為整日有短暫陣雨或雷雨，山區並可能出現局部大雨。

林孝儒指出，本周南海至菲律賓東方海面為一大季風低壓區，有利於熱帶系統發展。熱帶擾動92W正於呂宋島西部陸地至南海交界持續發展中，預測未來將進入南海，並以朝中國華南地區移動機率最高，對台灣造成直接影響的機率偏低，目前不須過度擔憂應變。但因發展區域鄰近，仍建議持續關注最新預報資訊。

林孝儒指出，周四至周末，南海有熱帶系統發展趨勢，外圍水氣將有機會隨偏南至西南風逐步北上至台灣附近，屆時天氣將略有轉變。各地雖仍感悶熱，高溫可望隨雲量增多略為下滑，預測白天高溫約29-32度，夜間低溫約24-27度。

林孝儒表示，周四起，迎風側的台東至恆春半島將率先轉為短暫陣雨天氣，周五周末水氣增多、南風增強後，南部與東南部地區將轉為整日有短暫陣雨或雷雨，山區並可能出現局部大雨。中北部及宜花雖屬背風面，直接降雨機會相對較低，但午後熱對流發展仍可能帶來局部較明顯的短暫雷陣雨，山區亦須留意短時大雨。

至於這幾天天氣，林孝儒說，周三前台灣受副熱帶高壓及東南風影響，各地氣溫炎熱，預測高溫31-35度，南部內陸亦要留意36度高溫警示可能；夜晚低溫約26-29度。天氣穩定，以晴或多雲為主，不過午後受熱力作用影響，山區仍易有熱對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

高溫 南海

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