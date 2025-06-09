影／急診壅塞、醫護荒 衛福部長邱泰源提3做法

衛福部長邱泰源上午出席立法院社福及衛環委員會審查全民健康保險資料管理條例草案會議。邱泰源會前受訪時，就全台醫院急診壅塞，醫護血汗職場、人力斷崖式減少問題表示，醫護的工作壓力及時數問題會請醫院要做好合理的調配。如果真的是病人太多，是會造成急診醫師相當的壓力。

邱泰源進一步指出，有三個做法來因應，首先醫院在調配病床方面，要有妥善的調配，再來要有區域的整合和合作，27家的部立醫院都出來做區域整合，不論在新冠期間或住院的轉診都已落實。最後分流、分級的醫療體系一定要落實。邱泰源也呼籲落實分級醫療制度，和民眾一起來努力，減緩急診壅塞。

邱泰源也表示，在健保的給付，在5月1日投入40幾億，將會在6月會開始發放，希望給醫護有合理的待遇，改善好的環境，會和醫界一起來努力。