不是夏至！天文館曝今年最早日出時間 出門時太陽已高掛頭頂
近日日出早，上班、上學出門天已大亮，天文館指出，台北地區在本月6日至12日這段期間，日出時間約為清晨5時3分，比夏至還早了2分鐘，而天空早在清晨4時38分，便已出現「民用曙光」，也讓不少人一早出門直呼「怎麼太陽已經這麼高了？」
天文館指出，許多人以為一年中白天最長、日出最早的一天為夏至，但其實夏至雖在全年白晝最長，但卻日出的時間最早，由於地球運行是由橢圓形的公轉軌道與地軸傾斜角共同作用的結果。以今年為例，夏至的日出時間為5點5分，反而比本周日出還晚2分鐘。
天文館說，最晚日落時間也不是夏至，而是6月26日至7月9日間，太陽會在傍晚18時48分落下，比夏至當天又晚了約1分鐘；而一年最晚日出則發生在冬天的1月中旬，日出時間是清晨6時41分，比現在晚了整整一個半小時。
天文館也已「日行跡」圖說明，若每天在同一時間觀察太陽在天空位置，最早日出期間的太陽高度會比最晚日出時高出近20度，這也說明為何民眾早上出門，就感受到太陽已高掛頭頂的原因。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言