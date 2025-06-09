不是夏至！天文館曝今年最早日出時間 出門時太陽已高掛頭頂

近日日出早，上班、上學出門天已大亮，天文館指出，台北地區在本月6日至12日這段期間，日出時間約為清晨5時3分，比夏至還早了2分鐘，而天空早在清晨4時38分，便已出現「民用曙光」，也讓不少人一早出門直呼「怎麼太陽已經這麼高了？」

天文館指出，許多人以為一年中白天最長、日出最早的一天為夏至，但其實夏至雖在全年白晝最長，但卻日出的時間最早，由於地球運行是由橢圓形的公轉軌道與地軸傾斜角共同作用的結果。以今年為例，夏至的日出時間為5點5分，反而比本周日出還晚2分鐘。

天文館說，最晚日落時間也不是夏至，而是6月26日至7月9日間，太陽會在傍晚18時48分落下，比夏至當天又晚了約1分鐘；而一年最晚日出則發生在冬天的1月中旬，日出時間是清晨6時41分，比現在晚了整整一個半小時。