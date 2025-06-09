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嘉長簡訊限定腦中風夜間轉診條件 衛福部長最新回應了

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
嘉義長庚是雲嘉南地區腦中風取栓患者的最後後送中心，如今卻要求每晚10時至隔日上午7時，限定不適合腦中風取栓術的腦中風病人，要求不要送往該院，引發醫界熱議。圖／取自臉書社團「急診醫師碎碎念」
嘉義長庚是雲嘉南地區腦中風取栓患者的最後後送中心，如今卻要求每晚10時至隔日上午7時，限定不適合腦中風取栓術的腦中風病人，要求不要送往該院，引發醫界熱議。圖／取自臉書社團「急診醫師碎碎念」

台灣醫療體系正在崩壞，需要全民一同珍惜。昨天開始在醫界盛傳一則嘉義長庚醫院內部LINE簡訊截圖指出，嘉長是雲嘉南地區腦中風取栓患者的最後後送中心，如今卻要求每晚10時至隔日上午7時，如果不適合腦中風取栓術的腦中風病人，不要送往該院，引發醫界熱議。

對此，衛福部長邱泰源今至立法院社會福利及衛生環境委員會備詢前受訪表示，這是嘉義長庚醫院內部的協調群組，將專業的醫師人力、醫療資源能用在刀口上，對於哪些適合轉診的腦中風取栓患者，做了更好的詮釋。並會持續關注急重症科別的醫師人力，衛福部都會盡力協調、彌補，讓全台急重症患者都能獲得很好的照顧。

該封簡訊最後提到，「非常抱歉，以上措施非嘉長獨善其身，而是重症醫療崩盤的下下之策，感佩還留在重症最前線的各位，也請帶回給各醫院高層和政府高層，正視腦中風醫療崩壞，善待願意留下的各位！」並歡迎轉發，鼓勵投書The Lancet。

該簡訊在Thread上引起廣大回響，並直指該事件導火線，其實是一名脆友日前在Thread上發文批評嘉義聖馬爾定醫院神經內科葉姓醫師，認為其「不配為醫師」，延誤診治其86歲父親，但院方於6月4日發出聲明指出，病人已完成適當治療並順利出院，對不實言論造成醫師名譽損害表達嚴正立場。要求該名脆友於7天內公開道歉與澄清，否則依法追責，轉眼間7天期限將至，該名脆友尚未道歉。

該名脆友指出，其父親因巴金森氏症昏迷至急診就醫，葉醫師看到報告後轉推至其他科別，指責其「草菅人命」、「不配為醫師」，這事件在Thread引起重視，並一面倒都是支持醫師的處置方式。不過，「超級白急診醫師」臉書粉專日前已表示，聖馬爾定醫院內部人員表指出，該名葉醫師已決定離職，醫院將失去一位優秀的神經內科醫師。

如今，嘉義長庚是雲嘉南地區腦中風取栓患者的最後後送中心，卻發出簡訊，要求每晚10點至隔天上午7點，若不適合腦中風取栓術的特定腦中風病人，不要送往該院，將雲嘉南地醫院缺乏神經內科醫師救治腦中風病人的困境，浮上檯面。

衛福部長邱泰源表示，嘉義長庚希望讓專業醫師人力、醫療資源用在刀口上，對於哪些適合轉診的腦中風取栓患者，做了更好的詮釋，將持續關注急重症科別的醫師人力，並盡力協調、彌補，讓全台急重症患者都能獲得很好的照顧。記者沈能與／攝影
衛福部長邱泰源表示，嘉義長庚希望讓專業醫師人力、醫療資源用在刀口上，對於哪些適合轉診的腦中風取栓患者，做了更好的詮釋，將持續關注急重症科別的醫師人力，並盡力協調、彌補，讓全台急重症患者都能獲得很好的照顧。記者沈能與／攝影

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