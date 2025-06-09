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年底估計逾百名急診醫師離職 邱泰源：6月加發給付留才

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長邱泰源表示，衛福部一直在改善急診醫護人力不足問題，並請院方多注意醫護人員所承受的壓力，要求院方針對病床進行合理的調配。記者沈能元／攝影
衛福部長邱泰源表示，衛福部一直在改善急診醫護人力不足問題，並請院方多注意醫護人員所承受的壓力，要求院方針對病床進行合理的調配。記者沈能元／攝影

新冠疫情延燒，民眾憂心醫院急診壅塞現象再起，且台灣醫療環境持續惡化，不僅護理人員持續流失，現在連醫師也紛紛離開職場。據急診醫學會統計，今年至今已有66名急診醫師離開職場，預估至今年年底，還有50多名急診醫師預計離職，若加上沒有表態卻想離職的人數約上看120人，甚至可能達到200人，這不只是急診科單一問題。

台灣急診醫學會公共事務委員田知學表示，衛福部昨公布今年通過急診專科口試的準主治醫師們，總共92名，她謝謝通過口試的醫師們願意踏入這條荊棘之路，選擇一個充滿壓力、風險，卻攸關生死的現場。但同時，我們必須正視一個令人心痛的現實。

田知學說，今年通過急診專科考試的人數不到100位，但今年選擇離開急診領域的主治醫師，將會超過100位，這不只是人力流動的數字對比，而是整個醫療體系正在失血的警訊，且不只急診，愈來愈多專科正面臨醫師斷崖式流失，但我們竟然還習慣性地沉默。

衛福部長邱泰源今至立法院社會福利及衛生環境委員會備詢前受訪表示，衛福部一直在改善急診醫護人力不足問題，並請院方多注意醫護人員所承受的壓力，以他臨床醫師的經驗，要求院方首先應針對病床進行合理的調配，避免大量患者壅塞急診，增加醫護人員壓力；其次，增加各院間區域整合合作，如目前衛福部立醫院於新冠疫情已加開相關門診，並啟動住院、轉診等措施；第三、落實分級醫療、病人分流的措施。

邱泰源說，對於急診醫護人員的診察費等健保給付，於今年3月通過每年將投入42億元，並於6月加以發放，增加合理待遇，留住急診人力。

醫師 醫學會 衛福部

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