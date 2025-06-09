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玻璃帷幕反光藏城市安全隱憂 新北議員促制定管理規範

聯合報／ 記者張策劉懿萱／新北即時報導
新北市議員黃心華指出，部分玻璃帷幕建築因材質與角度設計不當，造成行車安全等風險。記者張策／攝影
新北市議員黃心華指出，部分玻璃帷幕建築因材質與角度設計不當，造成行車安全等風險。記者張策／攝影

都市玻璃帷幕大樓多，建築外牆反光造成的光害問題引關注。民代憂，部分帷幕建築因材質與角度設計不當，恐讓駕駛人短暫失明、行人刺眼及室內長時間受光線干擾，呼籲市府盡速建立「光危害管理規範」，研議將「光環境影響評估」納入開發審查機制。

環境部統計，全台每年受理超過300件光害陳情，其中不少來自建築玻璃帷幕反射所致。新北市議員黃心華舉台北大巨蛋、HTC總部及新莊宏匯i-Tower等案例為例，強調「光不只是照亮城市，有時也可能遮蔽安全」。新北目前無針對建築物反射光的專法或檢測設備，第一線接獲陳情的基層人員常無從處理，呼籲市府應添購量測設備，取得科學依據，納入後續管理與審查依據。

對此，新北市環保局表示，中央目前尚未制定光害專法，各類光害源由不同目的事業主管機關管理，例如建築物與廣告招牌屬內政部、交通號誌由交通部負責。目前新北針對光害陳情，除派員輔導改善，也會跨局處協調處理，例如建築物帷幕反光問題，會與工務局共同通知建築物所有權人改善。

環保局進一步說明，目前新北在「綠色城市環境影響評估審議規範」第21條中已載明，開發單位應儘量減少光源設施（含廣告看板）對外部環境產生的光害影響，但針對建築材質本身的反光仍未納入系統性審查。

新北市建築師公會理事長汪俊男指出，早期不少帷幕建築在設計階段未掌握反射特性，導致過度反光甚至鳥類誤判撞擊；如今設計端已逐步重視反光管理，帷幕玻璃多加上低反射塗層，或配合外遮陽設計因應日照變化，但仍需依建物類型、使用性質精細評估。

黃心華表示，他曾在去年10月某日下午，行經台64線時遭遇玻璃帷幕建築反射強光刺眼，當下明顯影響行車視線，凸顯光害對駕駛安全的威脅。他指出，地方政府可以有主動作為，例如參考台北市政府過去曾研擬光害管理草案，針對一定面積以上、位於交通動線附近的光源進行規範，雖然最終未三讀通過，已展現地方可率先立法的可能性。

黃心華強調，光害問題不只技術性問題，更攸關城市生活品質，氣候變遷與都市化加劇，光害議題已非單一民怨，是環境品質一環，市府應主動面對並與中央協調，加快制度整合與標準建立，讓城市發展與人本安全得以兼容。

他主張，光害可視為環境品質一環，與空氣、水質、綠地等同樣影響市民健康與生活舒適度，新北市尚未配備光害測量儀器，第一線人員難以處理相關陳情。他建議，由環保、工務與交通等局處聯合研擬對策，從建築設計與廣告設置源頭納管，才能真正落實治理。

新北市議員翁震州表示，隨著都市密度上升，許多民眾反映家中白天遭日光反射照射，成為居家生活一大干擾。這類來自玻璃帷幕建築、車輛與捷運車廂玻璃的間歇性反光，刺眼、擾人，長期將影響居住品質。他指出，光害與噪音一樣，都是城市發展下的隱性環境負擔，應被納入都市設計與公共工程的前期規畫。

翁震州建議，市府未來在審查建築設計時，應要求避免採用高反射玻璃，建立光害測量標準與指引，讓審查有依據可循。高架捷運或快速道路鄰近住宅區段，應比照桃園機場捷運新莊段設置遮光牆，減少列車行經時對住家的干擾，城市建物愈密集，愈不能忽視這些日常細節。

建築師

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