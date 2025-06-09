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歐美及AI預測漸趨一致 賈新興揭熱帶低氣壓生成時間、路徑
首颱蝴蝶最快何時可能生成？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，關於本周熱帶系統預測，歐美及各AI漸趨一致。綜合各模式研判，10日於呂宋島西方外海熱帶性低氣壓有生成的趨勢，預估朝海南島及中國廣西的機率較高，需持續觀察其後續發展及移動趨勢。
賈新興指出，未來10天大致午後有雷陣雨的天氣型態，其中13日至15日於深夜至隔天清晨，嘉義以南易有局部短暫雨。綜合各模式研判，9日至13日南海至菲律賓東方外海環境有利颱風的生成。綜合各模式預報顯示，10日於呂宋島西方外海，熱帶性低氣壓有生成的趨勢，預估朝海南島及中國廣西的方向前進機率較高。
最近天氣，賈新興說，10日鵝鑾鼻一 帶有零星短暫雨，午後各地山區及花東有局部短暫陣雨。11日午後竹苗以南山區及花東有零星短暫雨。12日花東沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫雨。
賈新興說，13日至15日受西南水氣移入影響，嘉義以南於深夜至隔天早上易有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。16日清晨台中以南有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。 17日午後各地山區及宜蘭有零星短暫陣雨。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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