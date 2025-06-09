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熱帶擾動恐二合一 粉專曝首颱蝴蝶可能生成時間

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
菲律賓東、西方海面都有熱帶擾動發展中。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」
菲律賓東、西方海面都有熱帶擾動發展中。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」

首颱蝴蝶近期是否生成，民眾很關切。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前南方大低壓帶分為菲律賓以東及南海南部兩部分，預估未來兩到三天會逐步整合成單一系統。整合後的主中心有機會跳過菲律賓後，往南海方向調整，若發展順利，周三、周四期間可能生成熱帶低壓甚至颱風。

不過，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，整合位置與速度仍存在變數，未來的路徑走勢也會有所不同，與前幾天的預期有不小差異，目前暫時還不用太過擔心。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 菲律賓

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