熱帶擾動恐二合一 粉專曝首颱蝴蝶可能生成時間

首颱蝴蝶近期是否生成，民眾很關切。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前南方大低壓帶分為菲律賓以東及南海南部兩部分，預估未來兩到三天會逐步整合成單一系統。整合後的主中心有機會跳過菲律賓後，往南海方向調整，若發展順利，周三、周四期間可能生成熱帶低壓甚至颱風。

不過，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，整合位置與速度仍存在變數，未來的路徑走勢也會有所不同，與前幾天的預期有不小差異，目前暫時還不用太過擔心。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。