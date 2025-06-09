熱帶擾動恐二合一 粉專曝首颱蝴蝶可能生成時間
首颱蝴蝶近期是否生成，民眾很關切。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前南方大低壓帶分為菲律賓以東及南海南部兩部分，預估未來兩到三天會逐步整合成單一系統。整合後的主中心有機會跳過菲律賓後，往南海方向調整，若發展順利，周三、周四期間可能生成熱帶低壓甚至颱風。
不過，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，整合位置與速度仍存在變數，未來的路徑走勢也會有所不同，與前幾天的預期有不小差異，目前暫時還不用太過擔心。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言