2熱帶擾動發展中 吳德榮：周四起外圍水氣移入恐劇烈降雨

最近出門要帶傘，午後常有雷陣雨，而菲律賓東、西方海面都有熱帶擾動發展中，周四起外圍水氣移入，恐帶來大雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新各國模式模擬顯示，本周菲律賓東、西方海面皆有熱帶擾動發展跡象，但東側的擾動發展機率低；南海的擾動，歐洲(ECMWF)模擬發展緩慢、美國(GFS)模擬則發展快速，未來動向大致偏北進行，對台灣間接威脅，視其外圍西南風所帶來的水氣而定。

吳德榮指出，今日至周三台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，天氣熱如夏；大氣不穩定，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率，擴及少部分鄰近平地；明日、周三東半部水氣逐漸增多、局部陣雨機率亦逐日提高。

今日各地區氣溫為：北部24至35度、中部24至35度、南部24至36度及東部24至35度。

最新歐洲模式模擬顯示，吳德榮指出，周四至周六熱帶擾動外圍水氣移入，有帶來「劇烈降雨」的潛勢。下周日至周三(15至18日)各地恢復晴時多雲，天氣熱如夏；但大氣仍不穩定，午後有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午、迎風面西南部偶有局部短暫陣雨的機率。

※ 上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。