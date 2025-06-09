雲嘉南腦中風患者治療陷困境 嘉義長庚內部簡訊曝光了

台灣醫療環境持續惡化，不僅護理人員持續流失，現在連醫師也紛紛離開職場。據急診醫學會統計，今年至今已有66名急診醫師離開職場，據統計，至今年年底，還有50多名急診醫師預計離職。這不只是急診科單一問題，此現象也出現在救治腦中風的神經內科及胸腔科等科別。

就在昨晚，醫師提供一則Line的訊息截圖指出，救治腦中風的神經內科醫師確實也面臨人力崩盤。隨即臉書社團「急診醫師碎碎念」也PO出LINE訊息截圖指出，「嘉長（嘉義長庚）身為雲嘉南最後後送中心，因各大醫院神內（神經內科醫師）崩盤，為保存本院重症人力，以下公告即日起實施。」社團貼文直說，「醫療崩潰不是未來，是現在」。

該簡訊指出，該群組為動脈取栓轉診平台，病人需確認中風，臨床或影像懷疑大血管阻塞，非tPA（血栓溶解劑）諮詢櫃檯，NIHSS（腦中風評估量表）<6等非適應症者，勿在此群組發文。

簡訊中列出許多無法收治病人的條件，包括「﻿﻿醫院若無神經科人力，無法收治腦中風者，請直接聯絡他院急診轉院，勿在此群組發文」。簡訊最後提到，「非常抱歉，以上措施非嘉長獨善其身，而是重症醫療崩盤的下下之策，感佩還留在重症最前線的各位，也請帶回給各醫院高層和政府高層，正視腦中風醫療崩壞，善待願意留下的各位！」並歡迎轉發，鼓勵投書The Lancet。

據觀看臉書社團「急診醫師碎碎念」PO的簡訊內容最後署名，為嘉義長庚醫院神經內科系主任黃彥筑。對此，腦中風學會前理事長、常務監事連立明說，此封簡訊的意思，並不是嘉義長庚不收治腦中風的急重症患者，而是該團隊為腦中風取栓專屬醫療團隊，希望能把醫療量能用在刀口上，因此，告知其他醫院不適合腦中風取栓的患者，請不要轉送至嘉長，可以在原醫院的加護病房治療。

據了解，嘉義長庚是雲嘉南地區腦中風取栓患者的最後後送中心，如今嘉長卻發出簡訊，要求如果腦中風不適合取栓的病人，不要送往該院。連立明說，這凸顯一件事，就是雲嘉南其他醫院的第一線神經內科醫師人力可能不足，甚至可能沒有值班醫師，無法處理一般的腦中風患者，於是將不適合取栓的腦中風病人也都送到嘉長。

如此一來，可能讓嘉長醫療團對沒有餘力，再為可以取栓的患者取栓，因而可能錯失扭轉一名患者的命運或生命，因此利用簡訊發出沉重的呼籲。連立明指出，今年神經內科招收住院醫師容額為51人，依往年經驗，招收率約為8成、41人，但期間招收率一度跌破8成，僅39人，雖然目前又回升至8成，但真是非常嚴重的「警訊」。

「年輕醫師正在逃離急重症科別現場。」連立明指出，年輕醫師申請神經內科人數下降，顯見年輕醫師已不願意投入急性中風或急重症治療領域，因為非急性科別較急性科別，工作不會那麼累，收入又比較好，現在年輕醫師只想好好過日子，「不想燃燒自己」，呼籲政府應重視醫師流失情形。

台灣急診醫學會公共事務委員田知學指出，據統計，至今年年底，還有50多名急診醫師預計離職，若加上沒有表態卻想離職的人數約上看120人，甚至可能達到200人。