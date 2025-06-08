聽新聞
0:00 / 0:00

青少年戒菸人數增 民團憂心網路行銷氾濫增電子煙危害

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
菸害防制法新法自112年3月22日施行上路，全面禁止電子煙之類菸品，民團憂心，新興菸品在網路非常猖獗，許多年輕人掉入菸品陷阱。本報資料照片
菸害防制法新法自112年3月22日施行上路，全面禁止電子煙之類菸品，民團憂心，新興菸品在網路非常猖獗，許多年輕人掉入菸品陷阱。本報資料照片

國健署公布「111年大專校院學生健康行為調查」顯示，大專校院學生紙菸吸菸率為5.29%，電子煙使用率則為5.24%，無論紙菸或電子煙吸菸率均隨年級升高，預估目前電子煙的吸食率已經超過紙菸。

董氏基金會菸害防治組主任林清麗說，過去青少年吸菸，多是受到周邊朋友影響，如果青少年受到電子煙於網路行銷次數而嘗試吸菸，未來孩子接觸菸品的原因，不再只是受到同儕影響，而是受到「演算法」的刺激，成為新隱憂。

據WHO最新報告顯示，全球仍有3700萬名、13至15歲的兒童使用菸草產品；許多國家青少年電子煙使用率都高於成年人。統計更顯示，新興菸品電子煙、加熱菸的行銷，在社群媒體平台上的瀏覽量早已超過34億次。

「新興菸品在網路非常猖獗，許多年輕人掉入菸品陷阱。」林清麗表示，菸害防制法新制上路逾二年，透過網路搜尋打上關鍵字，仍可輕易找到購買方式，更不用說通訊軟體的滲透。菸商利用漂亮包裝、香味添加，並誤導電子煙可「減害」與「戒菸」，讓青少年產生好奇並嘗試，這完全背離了總統賴清德提出「健康台灣」政策。

國健署副署長賈淑麗指出，自2023年3月22日修正並實施「菸害防制法」以來，統計至今年5月19日止，實體及網路稽查電子煙和加熱菸71萬多件，開立5970件處分書，共計裁罰約5億元。

許多民眾好奇，電子煙明明違法，為什麼還是有人在抽，而且站在路邊完全沒在怕？林清麗說，任何人不得在任何地點使用電子煙等類菸品，違者處2000元至1萬元罰緩。但民眾若要檢舉二手菸，需提供基本資料，包括姓名及聯絡方式等，以及「被檢舉人」相關違法事證，例如照片、錄影、違法事實、時間、地點及項目等，幾乎不會有人費工去做這件事，而且稽查人員接獲通報趕到現場，往往已找不到人。

國教行動聯盟王瀚陽表示，紙菸吸菸率看似下降，但是電子煙與新興類菸品令人憂心，已成為青少年接觸毒品的主要管道。他呼籲，政府全面封鎖電子煙相關資訊與販賣網站，並建立「新興菸品查緝平台」，避免孩子在網路世界隨時都能接觸到廣告。

國人男性紙菸吸菸率約從18歲後逐年攀升，顯示大專校院是吸菸率增加的關鍵時期。台安醫院胸腔科主治醫師吳憲林表示，青少年若在國中時期抽菸，多半至高三左右才會有菸癮。目前無法使用藥物輔助青少年戒菸，需要醫療、教育、心理支持等全面性的協助遠離菸癮

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

菸害防制法修法並嚴格管制後，調查資料顯示，成人、青少年、大專生電子煙使用率略下降。圖／國健署提供
菸害防制法修法並嚴格管制後，調查資料顯示，成人、青少年、大專生電子煙使用率略下降。圖／國健署提供

電子煙 網路

延伸閱讀

菸捐16年未調整 菸類稅收較去年減11億元

國人吸菸率下降 卻有近8萬青少年使用電子煙

嘉縣破獲市值5千萬電子煙倉庫 衛生局嚴厲裁罰20萬元

勿上市新的致癌物 應禁止加味、加熱菸

相關新聞

明高溫上看30度、午後雷雨轟炸 周二後熱帶擾動恐成颱

外界關注首颱蝴蝶何時生成，中央氣象署預報員林定宜表示，目前南海及菲律賓東方海面有2個熱帶擾動，未來是否整合或各自發展還需...

新冠疫情沒那麼快結束 基層醫曝上周新增此一現象

新冠疫情爆發，據基層醫師觀察，染疫患者仍持續增加，「疫情還沒那麼快結束」，主因是新冠病毒仍在社區流行，且近期天氣陰晴不定...

七年級生「大腸癌」高危險族群 醫籲：少吃燒烤與加工肉品

根據健保署統計，國內每年新增逾1.7萬名大腸癌患者，為癌症發生人數第一名。醫師提醒，近年全球大腸癌有年輕化趨勢，臺灣「七年級生」（約35至45歲）為高危險族群，與現代飲食習慣關聯密切。

保久乳含防腐劑？營養師破解3迷思：1歲前建議別喝

家長常為孩子選擇何種乳製品傷透腦筋，尤其保久乳經常引發疑問。有人擔憂：「保久乳不必冷藏，是不是添加防腐劑？」對此，營養師指出，兩者皆為鈣質與蛋白質的良好來源，並未因保存方式不同而有營養落差，且依法不得添加防腐劑，無須過度擔心。

今年恐逾百名急診醫離職 醫師斷崖式流失…醫療崩壞警訊

台灣醫療環境持續惡化，不僅護理人員持續流失，現在連醫師也紛紛離開職場。據急診醫學會統計，今年至今已有66名急診醫師離開職...

天熱減產 蛋價本周漲3元

時序進入夏季，除了高溫炎熱影響蛋雞減產，市場買氣依舊不理想，即使目前每日產能已超過國人所需，台北市蛋商公會昨在經過開會討...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。