青少年戒菸人數增 民團憂心網路行銷氾濫增電子煙危害

國健署公布「111年大專校院學生健康行為調查」顯示，大專校院學生紙菸吸菸率為5.29%，電子煙使用率則為5.24%，無論紙菸或電子煙吸菸率均隨年級升高，預估目前電子煙的吸食率已經超過紙菸。

董氏基金會菸害防治組主任林清麗說，過去青少年吸菸，多是受到周邊朋友影響，如果青少年受到電子煙於網路行銷次數而嘗試吸菸，未來孩子接觸菸品的原因，不再只是受到同儕影響，而是受到「演算法」的刺激，成為新隱憂。

據WHO最新報告顯示，全球仍有3700萬名、13至15歲的兒童使用菸草產品；許多國家青少年電子煙使用率都高於成年人。統計更顯示，新興菸品電子煙、加熱菸的行銷，在社群媒體平台上的瀏覽量早已超過34億次。

「新興菸品在網路非常猖獗，許多年輕人掉入菸品陷阱。」林清麗表示，菸害防制法新制上路逾二年，透過網路搜尋打上關鍵字，仍可輕易找到購買方式，更不用說通訊軟體的滲透。菸商利用漂亮包裝、香味添加，並誤導電子煙可「減害」與「戒菸」，讓青少年產生好奇並嘗試，這完全背離了總統賴清德提出「健康台灣」政策。

國健署副署長賈淑麗指出，自2023年3月22日修正並實施「菸害防制法」以來，統計至今年5月19日止，實體及網路稽查電子煙和加熱菸71萬多件，開立5970件處分書，共計裁罰約5億元。

許多民眾好奇，電子煙明明違法，為什麼還是有人在抽，而且站在路邊完全沒在怕？林清麗說，任何人不得在任何地點使用電子煙等類菸品，違者處2000元至1萬元罰緩。但民眾若要檢舉二手菸，需提供基本資料，包括姓名及聯絡方式等，以及「被檢舉人」相關違法事證，例如照片、錄影、違法事實、時間、地點及項目等，幾乎不會有人費工去做這件事，而且稽查人員接獲通報趕到現場，往往已找不到人。

國教行動聯盟王瀚陽表示，紙菸吸菸率看似下降，但是電子煙與新興類菸品令人憂心，已成為青少年接觸毒品的主要管道。他呼籲，政府全面封鎖電子煙相關資訊與販賣網站，並建立「新興菸品查緝平台」，避免孩子在網路世界隨時都能接觸到廣告。

國人男性紙菸吸菸率約從18歲後逐年攀升，顯示大專校院是吸菸率增加的關鍵時期。台安醫院胸腔科主治醫師吳憲林表示，青少年若在國中時期抽菸，多半至高三左右才會有菸癮。目前無法使用藥物輔助青少年戒菸，需要醫療、教育、心理支持等全面性的協助遠離菸癮

※ 提醒您：抽菸，有礙健康