菸捐16年未調整 菸類稅收較去年減11億元

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
菸稅、菸捐已多年未變動，調漲菸價可抑制吸菸率。本報資料照片
菸稅、菸捐已多年未變動，調漲菸價可抑制吸菸率。本報資料照片

成年人吸菸率由97年21.9%降至113年12.8%，降幅超過4成（41.6%）。依近幾年公布的戒菸成效，吸菸人口下降，勢必影響到菸捐、菸稅。國健署署長吳昭軍表示，關於是否要調漲菸品健康捐，開過多次專家會議，部分專家建議應調漲菸捐，不過，目前尚未做出最後決議。

民國98年調整菸品健康福利捐（菸捐）至每包20元，至今已16年未調漲；菸稅雖在106年調高每包20元，也多年未變動。依我國目前菸稅與菸捐占菸價的比率為54%，低於世界衛生組織（WHO）建議的75%，菸品健康福利捐是專款專用。

113年菸類稅收為420億元，較112年減少17億元（-4.0%），主因為菸品售價調漲影響需求。按產地觀察，國產菸類稅收337億元（占80.1%），年減18億元（-5.1%），進口菸類稅收83億元（占19.9%），微增0.5億元（+0.6%）；另撥入長照基金264億元（占62.9%），較112年減11億元（-4.0%）。

董氏基金會菸害防治組主任林清麗表示，政府稱提高菸價可以降低吸菸人口，但若提高菸價將導致吸菸人口下降，長照的經費也將減少。她認為，這個政策是自相矛盾，表示政府根本沒有完整規畫永續的長照財源，只是先透過吸菸人口來填補當下的經費缺口。

菸捐自91年起，收取每包5元，95年調整到10元，98年調整到20元，但現在都未調漲。林清麗指出，世界各國皆以透過調漲菸價來抑制吸菸率，依國健署引述的WHO評估報告，菸價提高10%，短期內可以降低2.5%至5%吸菸率，對於青少年吸菸率的降低更是成人的2倍以上。

林清麗說，台灣的菸品稅負比距離WHO建議的目標仍有一大截差距，應參考香港、新加坡經驗，定期調整菸稅捐，其最重要目的是「以價制量」，加強菸害防制落實控菸政策。她認為，調漲菸稅和菸捐，有助於防止青少年吸菸率增加。長照財源不夠，要用其他方式補足缺口；吸菸不僅無法救長照，還會耗費健保資源。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

長照 調漲 菸稅

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