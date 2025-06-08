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中間車道直行與右轉合併標線南市府塗銷 記者現場觀察
台南市16個行政區，中間車道劃設同時有直行與右轉合併指向標線的路口超過289處，王姓男子依循標線直接從中間車道右轉，卻被民眾檢舉開罰「轉彎未先駛入外側車道」；法院認為，標線設置若模糊不清或相互矛盾，將致人民無所適從，判決撤銷罰單。
台南市交通警察大隊指出，中間車道劃設同時有直行與右轉合併指向標線，確實造成用路人認為「標線允許我右轉」，依指示於車道進行右轉，因而導致容易發生車禍事故，建議應該全面改為直行箭頭避免民眾混淆。
台南市府回應，這289路口車道為2個汽車道及1個慢車道，中線車道繪設「直右」箭頭，現已將靠近路口的這類標線塗銷，針對此類違規樣態，也將與市警局交通大隊審慎研議認定原則。
記者實地前往台南市東區林森路二段、東門路二段口現場觀察，過去中間車道劃設同時有直行與右轉合併指向標線的路口，確實似乎讓汽車駕駛已經習慣直接在中間車道打右轉燈後右轉，只見右轉汽車禮讓右前方直行機車後，就立刻轉過去，換直行機車禮讓右轉汽車。
記者實地觀察發現，如同台南市人本交通促進協會理事長余志祥所說，交通局為了車種分流，設置機慢車優先道，畫出這種直行與右轉合併指向標線；這樣的設計，導致汽車多半不會靠右開在機慢車優先道等待右轉，避免有遭到檢舉的風險，被開單還要自行去申訴或提告。
記者目擊，有些開在中間車道要右轉的汽車，會耐心等候直行機車都騎過去才右轉，因此導致後方直行車輛要繞過去；有些汽車則在打右轉燈後直接右轉，不管是否有直行機車，此時機車行經路口，就要注意左方汽車有無打右轉燈，方能及時緊急減速因應，但往往險象環生。
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