聽新聞
0:00 / 0:00

中間車道直行與右轉合併標線南市府塗銷 記者現場觀察

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
記者實地前往台南市東區林森路二段、東門路二段口現場觀察，汽車直接在中間車道打右轉燈後右轉，有些汽車會禮讓直行機車。記者袁志豪／攝影
記者實地前往台南市東區林森路二段、東門路二段口現場觀察，汽車直接在中間車道打右轉燈後右轉，有些汽車會禮讓直行機車。記者袁志豪／攝影

台南市16個行政區，中間車道劃設同時有直行與右轉合併指向標線的路口超過289處，王姓男子依循標線直接從中間車道右轉，卻被民眾檢舉開罰「轉彎未先駛入外側車道」；法院認為，標線設置若模糊不清或相互矛盾，將致人民無所適從，判決撤銷罰單。

台南市交通警察大隊指出，中間車道劃設同時有直行與右轉合併指向標線，確實造成用路人認為「標線允許我右轉」，依指示於車道進行右轉，因而導致容易發生車禍事故，建議應該全面改為直行箭頭避免民眾混淆。

台南市府回應，這289路口車道為2個汽車道及1個慢車道，中線車道繪設「直右」箭頭，現已將靠近路口的這類標線塗銷，針對此類違規樣態，也將與市警局交通大隊審慎研議認定原則。

記者實地前往台南市東區林森路二段、東門路二段口現場觀察，過去中間車道劃設同時有直行與右轉合併指向標線的路口，確實似乎讓汽車駕駛已經習慣直接在中間車道打右轉燈後右轉，只見右轉汽車禮讓右前方直行機車後，就立刻轉過去，換直行機車禮讓右轉汽車。

記者實地觀察發現，如同台南市人本交通促進協會理事長余志祥所說，交通局為了車種分流，設置機慢車優先道，畫出這種直行與右轉合併指向標線；這樣的設計，導致汽車多半不會靠右開在機慢車優先道等待右轉，避免有遭到檢舉的風險，被開單還要自行去申訴或提告。

記者目擊，有些開在中間車道要右轉的汽車，會耐心等候直行機車都騎過去才右轉，因此導致後方直行車輛要繞過去；有些汽車則在打右轉燈後直接右轉，不管是否有直行機車，此時機車行經路口，就要注意左方汽車有無打右轉燈，方能及時緊急減速因應，但往往險象環生。

台南市北區林森路三段與東豐路口，Google地圖今年2月拍攝的影像中，可見中間車道可見劃設同時有直行與右轉合併指向標線。圖／翻攝自Google Map
台南市北區林森路三段與東豐路口，Google地圖今年2月拍攝的影像中，可見中間車道可見劃設同時有直行與右轉合併指向標線。圖／翻攝自Google Map
記者實地前往台南市東區林森路二段、東門路二段口現場觀察，有些汽車會直接右轉，直行機車要禮讓右轉汽車。記者袁志豪／攝影
記者實地前往台南市東區林森路二段、東門路二段口現場觀察，有些汽車會直接右轉，直行機車要禮讓右轉汽車。記者袁志豪／攝影
記者實地前往台南市東區林森路二段、東門路二段口現場觀察，有些汽車會直接右轉，直行機車要禮讓右轉汽車。記者袁志豪／攝影
記者實地前往台南市東區林森路二段、東門路二段口現場觀察，有些汽車會直接右轉，直行機車要禮讓右轉汽車。記者袁志豪／攝影
記者實地前往台南市東區林森路二段、東門路二段口現場觀察，汽車確實為了右側的機慢車優先道，在中間車道打右轉燈後直接右轉。記者袁志豪／攝影
記者實地前往台南市東區林森路二段、東門路二段口現場觀察，汽車確實為了右側的機慢車優先道，在中間車道打右轉燈後直接右轉。記者袁志豪／攝影
記者實地前往台南市東區林森路二段、東門路二段口現場觀察，汽車確實為了右側的機慢車優先道，在中間車道打右轉燈後直接右轉。記者袁志豪／攝影
記者實地前往台南市東區林森路二段、東門路二段口現場觀察，汽車確實為了右側的機慢車優先道，在中間車道打右轉燈後直接右轉。記者袁志豪／攝影
台南市北區林森路三段、開南街口，Google地圖今年2月拍攝的影像中，可見中間車道可見劃設同時有直行與右轉合併指向標線。圖／翻攝自Google Map
台南市北區林森路三段、開南街口，Google地圖今年2月拍攝的影像中，可見中間車道可見劃設同時有直行與右轉合併指向標線。圖／翻攝自Google Map
記者實地前往台南市東區林森路二段、東門路二段口現場觀察，汽車確實為了右側的機慢車優先道，在中間車道打右轉燈後直接右轉。記者袁志豪／攝影
記者實地前往台南市東區林森路二段、東門路二段口現場觀察，汽車確實為了右側的機慢車優先道，在中間車道打右轉燈後直接右轉。記者袁志豪／攝影
台南市北區林森路三段與林森路三段140巷口，Google地圖去年11月拍攝的影像中，可見中間車道可見劃設同時有直行與右轉合併指向標線。圖／翻攝自Google Map
台南市北區林森路三段與林森路三段140巷口，Google地圖去年11月拍攝的影像中，可見中間車道可見劃設同時有直行與右轉合併指向標線。圖／翻攝自Google Map
記者實地前往台南市東區林森路二段、東門路二段口現場觀察，有些右轉汽車會禮讓直行機車後就右轉。記者袁志豪／攝影
記者實地前往台南市東區林森路二段、東門路二段口現場觀察，有些右轉汽車會禮讓直行機車後就右轉。記者袁志豪／攝影
記者實地前往台南市東區林森路二段、東門路二段口現場觀察，有些右轉汽車禮讓直行機車後就右轉，後方直行機車要禮讓右轉汽車。記者袁志豪／攝影
記者實地前往台南市東區林森路二段、東門路二段口現場觀察，有些右轉汽車禮讓直行機車後就右轉，後方直行機車要禮讓右轉汽車。記者袁志豪／攝影
記者實地前往台南市東區林森路二段、東門路二段口現場觀察，汽車確實為了右側的機慢車優先道，在中間車道打右轉燈後直接右轉。記者袁志豪／攝影
記者實地前往台南市東區林森路二段、東門路二段口現場觀察，汽車確實為了右側的機慢車優先道，在中間車道打右轉燈後直接右轉。記者袁志豪／攝影

車道 機車行 台南

延伸閱讀

中間車道有直行與右轉合併標線 警：確實造成民眾困擾

中間車道有直行與右轉合併標線 他依循轉彎挨罰判撤銷

驚險一瞬間！ 高雄天雨轎車衝慢車道 路過騎士吃驚

台北市忠孝東路「一條道路、多個規定」！議員轟：難道要騎S型

相關新聞

明高溫上看30度、午後雷雨轟炸 周二後熱帶擾動恐成颱

外界關注首颱蝴蝶何時生成，中央氣象署預報員林定宜表示，目前南海及菲律賓東方海面有2個熱帶擾動，未來是否整合或各自發展還需...

新冠疫情沒那麼快結束 基層醫曝上周新增此一現象

新冠疫情爆發，據基層醫師觀察，染疫患者仍持續增加，「疫情還沒那麼快結束」，主因是新冠病毒仍在社區流行，且近期天氣陰晴不定...

七年級生「大腸癌」高危險族群 醫籲：少吃燒烤與加工肉品

根據健保署統計，國內每年新增逾1.7萬名大腸癌患者，為癌症發生人數第一名。醫師提醒，近年全球大腸癌有年輕化趨勢，臺灣「七年級生」（約35至45歲）為高危險族群，與現代飲食習慣關聯密切。

保久乳含防腐劑？營養師破解3迷思：1歲前建議別喝

家長常為孩子選擇何種乳製品傷透腦筋，尤其保久乳經常引發疑問。有人擔憂：「保久乳不必冷藏，是不是添加防腐劑？」對此，營養師指出，兩者皆為鈣質與蛋白質的良好來源，並未因保存方式不同而有營養落差，且依法不得添加防腐劑，無須過度擔心。

今年恐逾百名急診醫離職 醫師斷崖式流失…醫療崩壞警訊

台灣醫療環境持續惡化，不僅護理人員持續流失，現在連醫師也紛紛離開職場。據急診醫學會統計，今年至今已有66名急診醫師離開職...

天熱減產 蛋價本周漲3元

時序進入夏季，除了高溫炎熱影響蛋雞減產，市場買氣依舊不理想，即使目前每日產能已超過國人所需，台北市蛋商公會昨在經過開會討...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。