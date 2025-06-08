中間車道有直行與右轉合併標線 警：確實造成民眾困擾
中間車道劃設同時有直行與右轉合併指向標線，台南市人本交通促進協會理事長余志祥說，這種標線設計很不合理，可謂獨步全球，南部許多縣市都可見；會有這種情況存在，就是為了在最右側畫設機慢車優先道，用車種分流結果導致車輛轉彎時，汽機車都很危險。
台南市16個行政區，中間車道劃設同時有直行與右轉合併指向標線的路口超過289處，王姓男子依循標線直接從中間車道右轉，卻被民眾檢舉開罰「轉彎未先駛入外側車道」；法院認為，標線設置若模糊不清或相互矛盾，將致人民無所適從，判決撤銷罰單。
余志祥說明，交通局為了車種分流，遷就設置機慢車優先道，才畫出這種中間車道有直行與右轉合併指向標線。余指出，機車不是慢車，全世界的機車都是和汽車共用同一個車道，因為車速一樣快。
余認為，機慢車道看似保障機車安全，實則在路口會造成與右轉汽車發生碰撞，更可能隨時被停放的車輛車門擊落，加上這種標線指向，成為對所有用路人都非常危險的設計。
台南市交通警察大隊指出，中間車道劃設同時有直行與右轉合併指向標線，確實造成用路人認為「標線允許我右轉」，依指示於車道進行右轉，因而導致容易發生車禍事故，建議應該全面改為直行箭頭避免民眾混淆。
交大表示，去年1月已統計列出全部畫有這種標線的路口資料，在道安會報建請交通局改善；另統計去年「右轉彎未注意」而與直行車發生傷亡事故，整年至少有683件受傷車禍，去年9月還有2件死亡車禍，則是直行機車騎士與右轉車發生碰撞，肇事主因為「未注意車前狀況」。
台南市府回應，這289路口車道為2個汽車道及1個慢車道，中線車道繪設「直右」箭頭，現已將靠近路口的這類標線塗銷，針對此類違規樣態，也將與市警局交通大隊審慎研議認定原則。
基層員警指出，標線設置就是要清楚提供車輛駕駛人路況指示，這種標線設計會造成混淆，十分危險，容易發生碰撞事故，難以理解當初為何會這樣設計；且當駕駛因遵守標線指引卻發生車禍或遭人檢舉，往往會陳情感到很委屈，類似這種爭議情況不應該再舉發。
余志祥主張，應廢除車種分流制度，全面取消機慢車優先道，廣設人行道與自行車道，並改善直行與右轉合併指向標線；機慢車道還會導致機車與進出站的公車、卸貨貨車、路邊停車、被迫在相同車道的自行車，以及沒有人行道的行人發生事故，錯誤的交通政策就是殺人元凶。
律師黃睦涵表示，道路標線設置應恪守明確性、誠實信用等法定原則，使民眾對行政行為有可預見性，以利民眾遵循並據以規劃其相對應作為，此為法治國家基本要求；若因設置機關行政作為致民眾無法正確理解標線規制效力卻仍遭歸責，即有違行政行為明確性及誠實信用原則。
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