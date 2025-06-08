中間車道有直行與右轉合併標線 警：確實造成民眾困擾

中間車道劃設同時有直行與右轉合併指向標線，台南市人本交通促進協會理事長余志祥說，這種標線設計很不合理，可謂獨步全球，南部許多縣市都可見；會有這種情況存在，就是為了在最右側畫設機慢車優先道，用車種分流結果導致車輛轉彎時，汽機車都很危險。

台南市16個行政區，中間車道劃設同時有直行與右轉合併指向標線的路口超過289處，王姓男子依循標線直接從中間車道右轉，卻被民眾檢舉開罰「轉彎未先駛入外側車道」；法院認為，標線設置若模糊不清或相互矛盾，將致人民無所適從，判決撤銷罰單。

余志祥說明，交通局為了車種分流，遷就設置機慢車優先道，才畫出這種中間車道有直行與右轉合併指向標線。余指出，機車不是慢車，全世界的機車都是和汽車共用同一個車道，因為車速一樣快。

余認為，機慢車道看似保障機車安全，實則在路口會造成與右轉汽車發生碰撞，更可能隨時被停放的車輛車門擊落，加上這種標線指向，成為對所有用路人都非常危險的設計。

台南市交通警察大隊指出，中間車道劃設同時有直行與右轉合併指向標線，確實造成用路人認為「標線允許我右轉」，依指示於車道進行右轉，因而導致容易發生車禍事故，建議應該全面改為直行箭頭避免民眾混淆。

交大表示，去年1月已統計列出全部畫有這種標線的路口資料，在道安會報建請交通局改善；另統計去年「右轉彎未注意」而與直行車發生傷亡事故，整年至少有683件受傷車禍，去年9月還有2件死亡車禍，則是直行機車騎士與右轉車發生碰撞，肇事主因為「未注意車前狀況」。

台南市府回應，這289路口車道為2個汽車道及1個慢車道，中線車道繪設「直右」箭頭，現已將靠近路口的這類標線塗銷，針對此類違規樣態，也將與市警局交通大隊審慎研議認定原則。

基層員警指出，標線設置就是要清楚提供車輛駕駛人路況指示，這種標線設計會造成混淆，十分危險，容易發生碰撞事故，難以理解當初為何會這樣設計；且當駕駛因遵守標線指引卻發生車禍或遭人檢舉，往往會陳情感到很委屈，類似這種爭議情況不應該再舉發。

余志祥主張，應廢除車種分流制度，全面取消機慢車優先道，廣設人行道與自行車道，並改善直行與右轉合併指向標線；機慢車道還會導致機車與進出站的公車、卸貨貨車、路邊停車、被迫在相同車道的自行車，以及沒有人行道的行人發生事故，錯誤的交通政策就是殺人元凶。