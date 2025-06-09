北市直右標線可直接右轉 交部：依標誌標線行駛

近幾年小型車事故肇因，「車輛右轉未依規定」都名列前茅，台南市府塗銷中線車道「直行加右轉」標線，台北市也有在非最外側車道繪直右標線，執法以標線為準。

交通部表示，依道路交通安全規則通則規定，右轉車輛得依靠右側車道行駛，但若道路上有標誌標線、號誌時，則依標誌標線、號誌指示行駛。

本報記者近日在台南東區林森路二段、東門路二段路口觀察，林森路上最外側是機慢車道，中線車道畫設同時有直行與右轉合併指向標線，但汽車多半不會靠右開到慢車道再右轉，反而是在中間車道打右轉燈「耐心等候」直行機車，導致後方直行車輛要繞過去；有些汽車則打右轉燈後，不管是否有直行機車就直接右轉，迫使機車減速因應。

北市交通警察大隊副大隊長林榮峰說，部分路口因右轉車流較大，在非最外側車道也會繪直行加右轉標線，北市執法標準會以道路標線為準，車輛可直接右轉，但他提醒車輛右轉時，還是要與鄰車保持安全間隔，否則發生車禍，會有相關責任。

道安總動員網站統計，小型車事故肇因排行，近5年「右轉未依規定」都排前3名，每年超過100人死傷。南市警局也統計，去年「右轉彎未注意」而與直行車發生傷亡事故，全年至少有683件受傷車禍，去年9月還有2件死亡車禍，是直行機車騎士與右轉車發生碰撞，肇事主因為未注意車前狀況。

前年3歲女童走路通過路口斑馬線時遭左轉車車撞死，父親余志祥成立南市人本交通促進協會，余指出，機慢車道看似保障機車安全，實則在路口會造成與右轉汽車發生碰撞，還會導致機車與進出站的公車、卸貨貨車等事故風險，應思考廢除「車種分流制度」、全面取消機慢車優先道。