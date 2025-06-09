台南直右標線右轉車挨罰獲撤單 289處路口全塗銷

國內2022年底修法汽車右轉未先靠最外側車道最高可罰1800元，然而台南市289處路口，最外側為機慢車道，快車道卻畫有直行與右轉合併標線，有駕駛直接右轉卻因此挨罰提告，法官認為標線讓人民無所適從，判撤銷罰單。

南市府回應，這289路口車道為2個汽車道及1個慢車道，中線車道繪設「直右」箭頭，現已將靠近路口的這類標線塗銷，針對此類違規樣態，也將與市警局交通大隊審慎研議認定原則。

南市警局交通大隊指出，針對依違反道路交通管理處罰條例「在多車道右轉彎，不先駛入外側車道」舉發，2023年1萬1064件、2024年1萬2065件、今年迄上月14日4354件。警方提醒，依道路交通安全規則第102條，右轉車應於距交岔路口30至60公尺處前變換進外側車道或慢車道，駛至路口再行右轉，即便外側是機慢車道，也須先切過去。

王姓男子前年10月3日開車行經台南北區林森路三段，看見中間車道路面有直行併右轉標線，便標線右轉林森路三段140巷，不料遭檢舉「在多車道右轉彎，不先駛入外側車道」，挨罰600元。

王姓男子提起行政訴訟主張，地上標線有右轉箭頭，遵照標線指示右轉卻被開罰，如何令人信服？標線有問題，應撤銷罰單；南市交通局審理時供稱，現場路口有以白色虛線畫分外側機慢車優先道和中線車道，檢舉人行駛在機慢車優先道，王姓男子開車在中線車道，逕自從中線車道橫跨機慢車優先道右轉，違規行為屬實。

法官認為，王男車輛行駛在畫有向前直行與向右轉彎方向指示車道，信賴該指示而右轉彎，難認有何過失，遑論故意，如果標誌、標線、號誌的設置模糊不清或相互矛盾，將導致人民無所適從，不確實的行政作為歸責於駕駛人，也違反法明確性及行政明確性，同意撤銷罰單處分。