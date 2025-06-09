社群媒體推波助瀾 青少年吸電子煙 5年倍增

國健署「一一一年大專校院學生健康行為調查」顯示，大專校院學生紙菸吸菸率為百分之五點二九，電子煙使用率則為百分之五點二四，加上中學生比率，預估目前年輕學子吸食電子煙比率已超過紙菸。專家表示，除了同儕影響，網路行銷及演算法刺激，讓不少年輕人掉入菸品陷阱。

國健署調查發現，國中學生電子煙使用率由一○七年百分之一點九（男生百分之二點八、女生百分之一點○），上升至一一二年百分之三點二（男生百分之三點七、女生百分之二點五）。

在高中職學生部分，一○七年電子煙吸食率為百分之三點四（男生百分之四點七、女生百分之一點八）竄升至一一二年百分之六點三（男生百分之七點二、女生百分之四點九），推估全台共有五萬四千多名青少年正在吸食電子煙，短短五年吸食人口快速倍增。

據ＷＨＯ最新報告顯示，全球約有三千七百萬名的十三至十五歲孩童使用菸草產品，許多國家青少年電子煙吸食率高於成年人，主要原因在於社群網路媒體的推波助瀾，電子煙、加熱菸等新興菸品行銷成功，在社群媒體平台上的瀏覽量已超過卅四億次。

「新興菸品在網路行銷手段非常猖獗。」董氏基金會菸害防治組主任林清麗表示，菸害防制法新制上路逾兩年，國健署宣稱嚴格稽查，但眾多年輕族群加入電子煙相關LINE族群，購買各種煙彈，此外，在各大搜尋網路鍵入關鍵字，仍可輕易找到購買方式。

林清麗指出，電子煙吸食器外型炫酷，另添加了香味，網路宣導則著重於電子煙有助於「減害」與「戒菸」，讓青少年產生好奇並嘗試，這完全背離了總統賴清德提出「健康台灣」青少年身心健康等政策。

林清麗說，以往青少年吸食紙菸，多半受周邊同學、朋友影響，而這幾年網路、智慧型手機等普及，讓青少年暴露於網路新興菸品的行銷，以及「演算法」的再三刺激，只要一打開手機、電腦，就可能收到電子煙網路行銷訊息。

國教行動聯盟王瀚陽表示，紙菸吸菸率逐漸下降，但電子煙吸食率卻是向上，成為青少年接觸毒品的敲門磚。呼籲政府全面封鎖電子煙相關資訊與販賣網站，建立「新興菸品查緝平台」，避免孩子在網路世界隨時觸及相關廣告。

使用電子煙最高罰一萬元，為何仍有眾多年輕族群吸食？林清麗表示，民眾若要檢舉二手菸、電子煙，除了需提供自身基本資料，還需檢附「被檢舉人」違法事證，費時費工，且無檢舉獎金，吃力不討好，況且稽查人員在接獲通報後趕到現場，往往已找不到吸食者。